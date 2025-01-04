Ερντογάν: Δεν μπήκαμε στη Συρία, αλλά τη φέραμε στη σημερινή της κατάσταση

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στο 8ο τακτικό επαρχιακό συνέδριο του κόμματός του αναφέρθηκε στον ρόλο της Τουρκίας στη Συρία.

«Δεν μπήκαμε στη Συρία, αλλά φέραμε τη Συρία στη σημερινή της κατάσταση αντιμετωπίζοντας κάθε πτυχή της. Ένας ήλιος ανατέλλει ξανά στη Συρία» είπε ο Ερντογάν σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο Haberturk.

Επικρίνοντας την αντιπολίτευση πρόσθεσε ακολούθως «δεν έχουμε συναντήσει καμία άλλη πολιτική εκτός από το να ρωτoύν τι κάνουμε στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη. Ετσι δεν είναι; Mας έλεγαν τι κάνουμε στη Λιβύη; Γιατί είμαστε στη Συρία;».



Μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε «θα σώσουμε τη χώρα μας από τη μάστιγα της τρομοκρατίας το συντομότερο δυνατό. Είμαστε αφοσιωμένοι στον στόχο μας» και πρόσθεσε «ο κύκλος για την τρομοκρατική οργάνωση και τους τρομοκράτες στενεύει σταδιακά. Ανεξάρτητα από το αν είναι Τούρκοι, Κούρδοι ή Άραβες, δεν θα έχουμε καμία ανοχή στους τρομοκράτες. Ή θα θάψουν τα όπλα τους ή θα ταφούν μαζί τους. Η τεχνητή αναπνοή δεν θα μπορέσει να επαναφέρει στη ζωή την αυτονομιστική οργάνωση».

