Συρία: Σφοδρές μάχες μεταξύ Κούρδων και φιλοτουρκικών ένοπλων ομάδων

Σφοδρές μάχες μαίνονται μεταξύ των υποστηριζόμενων από την Τουρκία https://www.skai.gr/tags/tourkiaπαρατάξεων και των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στη βόρεια περιοχή Μανμπίτζ της Συρίας, ανέφερε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει την έδρα του στην Βρετανία.

Το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι τουλάχιστον 28 μέλη φιλοτουρκικών πολιτοφυλακών σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις γύρω από την πόλη Μανμπίτζ.

Πολλά χωριά, όπως αναφέρει, δέχθηκαν επίσης πυρά βαρέως πυροβολικού από τον τουρκικό στρατό.

Η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει την αναφορά αυτή.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) δήλωσαν ότι οι φιλοτουρκικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει επίθεση μεγάλης κλίμακας σε διάφορα χωριά νότια και ανατολικά της πόλης Μανμπίτζ, αλλά πρόσθεσαν ότι η επίθεση αποκρούστηκε με επιτυχία.

Σε απάντηση, ο τουρκικός στρατός φέρεται να βομβάρδισε με πυροβολικό την περιοχή γύρω από το φράγμα Τισχρίν στον ποταμό Ευφράτη. Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το φράγμα φέρεται να έχει υποστεί μερικές ζημιές.

Το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί πυροβολικού από τις τουρκικές δυνάμεις είχαν στόχο πολλά χωριά που ελέγχονται από κουρδικές πολιτοφυλακές.

Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν τις τελευταίες 23 ημέρες εξαιτίας των βομβαρδισμών, των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και των συγκρούσεων μεταξύ των SDF και των υποστηριζόμενων από την Τουρκία παρατάξεων στη Μανμπίτζ αυξήθηκε σε 208, συμπεριλαμβανομένων 25 αμάχων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Η πόλη Μανμπίτζ βρίσκεται σήμερα υπό τον έλεγχο φιλοτουρκικών πολιτοφυλακών, ενώ περιοχές στα νότια και ανατολικά της πόλης βρίσκονται ακόμη στα χέρια Κούρδων μαχητών.

Εκτάσεις της βόρειας Συρίας ελέγχονται από τις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ και υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), οι οποίες πρωτοστάτησαν στον αγώνα που συνέβαλε στην εκδίωξη του Ισλαμικού Κράτους από τα εναπομείναντα εδάφη που κατείχε στη Συρία το 2019.

Η Τουρκία θεωρεί την πολιτοφυλακή παρακλάδι του απαγορευμένου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και ως εκ τούτου τη θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

