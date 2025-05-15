Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταστρέψει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων

Το Ιράν είναι διατεθειμένο να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με αντάλλαγμα την άρση των οικονομικών κυρώσεων, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο NBC News σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε στο NBC ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη:

Να δεσμευτεί πως δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα,

Να καταστρέψει τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού,

Να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα αποκλειστικά για ειρηνική, πολιτική χρήση, και

Να αποδεχθεί την παρουσία διεθνών επιθεωρητών για την παρακολούθηση της διαδικασίας.

Ερωτηθείς εάν το Ιράν θα συμφωνούσε να υπογράψει συμφωνία σήμερα εάν πληρούνταν αυτοί οι όροι, ο Σαμχανί απάντησε «Ναι».

Τα σχόλιά του φαίνεται να αποτελούν τη σαφέστερη δημόσια δήλωση, μέχρι στιγμής, σχετικά με τις προσδοκίες και την προθυμία του Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία, από αξιωματούχο του στενού κύκλου του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

«Αν οι Αμερικανοί ενεργήσουν όπως λένε, σίγουρα μπορούμε να έχουμε καλύτερες σχέσεις», είπε ο Σαμχανί, προσθέτοντας, «αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατάσταση στο εγγύς μέλλον».

Ο Σαμχανί μίλησε στο NBC News λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ προσέφερε στο Ιράν «κλάδο ελαίας», σε συνδυασμό με απειλές για νέες οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση που το Ιράν δεν αποδεχτεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Ο αξιωματούχος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τόνο του Τραμπ και τις συνεχιζόμενες απειλές: «Μιλάει για το κλαδί ελιάς, το οποίο δεν έχουμε δει. Είναι όλα συρματοπλέγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Ενώ το Ιράν αρνείται διαρκώς ότι επιδιώκει κάτι τέτοιο, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, ο εποπτικός φορέας του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, λέει ότι έχει εμπλουτίσει αρκετό ουράνιο σε ποιότητα που πλησιάζει την κατάλληλη για όπλα, ώστε να κατασκευάσει έξι πυρηνικές βόμβες.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν διεξάγουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εδώ και εβδομάδες, με τον απεσταλμένο του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, να χαρακτηρίζει τον τελευταίο γύρο στο Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, «ενθαρρυντικό».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις «δύσκολες αλλά χρήσιμες».

«Ο εμπλουτισμός είναι ένα ζήτημα το οποίο το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει και δεν υπάρχει περιθώριο για συμβιβασμούς σε αυτό», είπε. «Ωστόσο, οι διαστάσεις, τα επίπεδα ή οι ποσότητες του ενδέχεται να αλλάξουν, θα συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές».

Στη συνέντευξη της Τετάρτης, ο Σαμχανί εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, γνωστός με το παρατσούκλι Μπίμπι, θα μπορούσε να προσπαθήσει να εκτροχιάσει τη διαδικασία μέσω «παρασκηνιακών κινήσεων» στην Ουάσινγκτον.

«Εάν οι Αμερικανοί παραβλέψουν τον Μπίμπι, θα υπογράψουν εύκολα τη συμφωνία», δήλωσε ο Σαμχανί.

Υπάρχουν ενδείξεις, ωστόσο, ότι ο Τραμπ αποστασιοποιείται από τον Νετανιάχου . Το NBC News ανέφερε προηγουμένως ότι, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, δύο διπλωμάτες από τη Μέση Ανατολή και δύο άλλα άτομα που γνωρίζουν τις εντάσεις, οι δύο ηγέτες διαφωνούν ολοένα και περισσότερο σχετικά με μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

Ενώ ο Νετανιάχου έχει υποστηρίξει την ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ο Τραμπ έχει αρχίσει να βλέπει μια ευκαιρία να εξαλείψει την απειλή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, συνάπτοντας μια συμφωνία με την κυβέρνηση, ανέφεραν οι πηγές.

