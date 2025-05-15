Υπουργική Διάσκεψη στο Βερολίνο για την ενίσχυση των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ

Η Υπουργική Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Βερολίνο για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή πάνω από 130 κρατών μελών και διεθνών εταίρων.

Συνολικά περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες - συγκεντρώθηκαν για να επαναβεβαιώσουν την υποστήριξή τους προς τις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ και να ανακοινώσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προσαρμοστικότητας των αποστολών στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων παγκόσμιων προκλήσεων.

Η υψηλού επιπέδου αυτή συνάντηση, που φιλοξενήθηκε από την κυβέρνηση της Γερμανίας και διήρκεσε δύο ημέρες και αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για ενίσχυση της υποστήριξης των κρατών μελών για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ.

Η Διάσκεψη επικεντρώθηκε στο "Μέλλον των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων", τονίζοντας την ανάγκη για καινοτόμες προσεγγίσεις ώστε να αντιμετωπιστούν σύνθετες συγκρούσεις, να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες και να αντιμετωπιστούν απειλές όπως η παραπληροφόρηση και η παραποίηση πληροφοριών.

«Σε περιοχές κρίσης ανά τον κόσμο, οι κυανόκρανοι μπορεί να σημαίνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Τώρα περισσότερο από ποτέ, ο κόσμος χρειάζεται τα Ηνωμένα Έθνη. Και τα Ηνωμένα Έθνη χρειάζονται ειρηνευτικές αποστολές πλήρως εξοπλισμένες για τις σημερινή πραγματικότητα και τις προκλήσεις του αύριο», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην εναρκτήρια τοποθέτηση του.

«Χαιρετίζουμε τις πολιτικές δηλώσεις υποστήριξης των κρατών μελών, καθώς και τις δεσμεύσεις τους για παροχή στρατιωτικής και αστυνομικής ενίσχυσης, νέες συνεργασίες και τεχνολογική υποστήριξη. Αυτή η συνάντηση αφορά επίσης κάτι πιο θεμελιώδες: το ίδιο το μέλλον των ειρηνευτικών επιχειρήσεων», πρόσθεσε ο κ. Γκουτέρες.

«Σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, κανένα κράτος δεν μπορεί να διασφαλίσει μόνο του την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών του. Τις τελευταίες δύο ημέρες, πάνω από 130 κράτη μέλη του ΟΗΕ συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο αποφασισμένα να προοδεύσουν από κοινού προς αυτόν τον στόχο. Συμφωνούμε όλοι ότι η δημιουργία ισχυρών και αποτελεσματικών ειρηνευτικών αποστολών είναι κοινή μας ευθύνη. Θέλουμε να προσαρμόσουμε τις μελλοντικές αποστολές στις ακριβείς ανάγκες των χωρών υποδοχής και να αυξήσουμε την αποδοχή και την αποτελεσματικότητα τους. Αυτός είναι ο δρόμος προς τα εμπρός σε έναν κόσμο όπου η ειρηνευτική δράση είναι πιο σημαντική από ποτέ, αλλά και όπου οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Οι συμμετέχοντες στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, καταθέτοντας σημαντικές συνεισφορές. Η υποστήριξη της Γερμανίας προς τον ΟΗΕ και τις ειρηνευτικές του αποστολές παραμένει αμετακίνητη. Είμαστε δεσμευμένοι στην υπεράσπιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεπουλ.

Ανακοινώνοντας παράλληλα τη συνεισφορά της χώρας του ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ προς τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις του ΟΗΕ, ο Υπουργός 'Αμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε τα εξής:

«Είμαι ευγνώμων προς όλους τους εταίρους που ήρθαν στο Βερολίνο για να κάνουν σημαντικές δεσμεύσεις, διασφαλίζοντας αποδοτικές παγκόσμιες ειρηνευτικές αποστολές. Η Γερμανία συνεχίζει να αποτελεί σταθερό υποστηρικτή των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και έχει δεσμεύσει 82 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, θα συνεχίσουμε την υποστήριξή μας προς αποστολές και εταίρους μέσω εκπαίδευσης και εξοπλισμού. Επικεντρωθήκαμε σε νέες και καινοτόμες δεσμεύσεις - από τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι ιατρικά drones μεταφοράς και προστασία από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη των τριών ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ στις οποίες συμμετέχουν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις: στο Νότιο Σουδάν, στον Λίβανο και στη Δυτική Σαχάρα».

Συνολικά, 74 κράτη μέλη προέβησαν σε δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων:

Δεσμεύσεις στρατιωτικών και αστυνομικών μονάδων:

53 κράτη μέλη δεσμεύτηκαν σε παροχή ενστόλων δυνάμεων, περιλαμβανομένων 88 στρατιωτικών και αστυνομικών μονάδων, καθώς και κρίσιμων δυνατοτήτων, αερομεταφορών, ατομικών εμπειρογνωμόνων, επιτελών και μεμονωμένων αστυνομικών.

Εξειδικευμένη εκπαίδευση:

59 κράτη μέλη προσέφεραν εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε θέματα όπως η προστασία αμάχων, η ισότητα των φύλων και η πρόληψη σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

Τεχνολογικές εξελίξεις και προσέγγιση βάσει δεδομένων:

18 κράτη μέλη δεσμεύτηκαν σε πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση τεχνολογίας και δεδομένων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των αποστολών.

Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια:

38 κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για την ενίσχυση της ατζέντας «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», συμπεριλαμβανομένης της ισορροπημένης συμμετοχής των φύλων στις αποστολές.

Ασφάλεια και προστασία:

16 κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για δράσεις και έργα που ενισχύουν την ασφάλεια και προστασία των ειρηνευτικών αποστολών.

Συμπεριφορά και λογοδοσία**:

11 κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για την ενίσχυση της λογοδοσίας των ειρηνευτικών αποστολών και τη στήριξη της καταπολέμησης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Οι δράσεις περιλαμβάνουν στοχευμένες εισφορές στο Ταμείο Στήριξης Θυμάτων.

Στρατηγική επικοινωνία και ακεραιότητα πληροφόρησης:

8 κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις στρατηγικές επικοινωνίες του ΟΗΕ και να συμβάλουν στη διασφάλιση της ακεραιότητας της πληροφόρησης.

Πλέον περισσότεροι από 61.000 στρατιωτικοί και αστυνομικοί συμμετέχουν στις Αποστολές του ΟΗΕ από 119 χώρες, καθώς και πάνω από επτά χιλιάδες πολιτικό προσωπικό, υπηρετούν σε 11 ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ.

Η Υπουργική Διάσκεψη στο Βερολίνο αποτελεί μέρος μιας σειράς υψηλού επιπέδου συναντήσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της πολιτικής υποστήριξης και την εξασφάλιση απτών δεσμεύσεων για τη βελτίωση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων.

Προηγήθηκαν οι διασκέψεις στην 'Ακκρα (2023), στη Σεούλ (2021), στη Νέα Υόρκη (2019), στο Βανκούβερ (2017) και στο Λονδίνο (2016).

