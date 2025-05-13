Επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στέλνοντας παράλληλα ένα αυστηρό μήνυμα στη χώρα καθώς η ομάδα του παραμένει σε διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζοντας την «ώρα για να επιλέξει» πώς θα προχωρήσει το Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Στην περίπτωση του Ιράν, ποτέ δεν πίστευα στο να έχω μόνιμους εχθρούς. Είμαι διαφορετικός από ό,τι πιστεύουν πολλοί άνθρωποι. Δεν μου αρέσουν οι μόνιμοι εχθροί. Μερικές φορές χρειάζεσαι εχθρούς για να κάνεις τη δουλειά, και πρέπει να την κάνεις σωστά. Οι εχθροί σε παρακινούν», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε επενδυτικό φόρουμ στο Ριάντ.

Κατηγόρησε επίσης τη χώρα ότι προσπαθεί να διαλύσει την περιοχή και ότι χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στο εξωτερικό.

Ωστόσο, επισήμανε ότι δεν επιθυμεί «απλώς να καταδικάσει το χάος του παρελθόντος των ηγετών του Ιράν», αλλά να τους προσφέρει μια «νέα και πολύ καλύτερη πορεία» προς ένα «πιο ελπιδοφόρο μέλλον».

«Θέλω να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν. Μπορώ να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν. Θα είμαι πολύ χαρούμενος αν κάνουμε την περιοχή σας και τον κόσμο ένα ασφαλέστερο μέρος», υποστήριξε ο Τραμπ.

Δήλωσε δε ότι εάν η ηγεσία του Ιράν απορρίψει αυτό το «κλάδο ελαίας» και «συνεχίσει να επιτίθεται στους γείτονές της, τότε δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να ασκήσουμε τεράστια πίεση» και να μηδενίσουμε τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

«Εάν η ηγεσία του Ιράν απορρίψει αυτό το κλαδί ελαίας και συνεχίσει να επιτίθεται στους γείτονές της, τότε δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να ασκήσουμε μαζική, τη μέγιστη πίεση... και να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουμε το καθεστώς να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», είπε.

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Αμερική και τους συμμάχους της να απειληθούν με τρομοκρατία ή πυρηνική επίθεση. Η επιλογή είναι δική τους... Αυτή είναι μια προσφορά που δεν θα διαρκέσει για πάντα. Η ώρα είναι τώρα για να επιλέξουν — τώρα», είπε.

Υπό την ηγεσία του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και με τη μεσολάβηση του Ομάν, έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις γύροι συνομιλιών, με τον πιο πρόσφατο να πραγματοποιείται την Κυριακή, με σχέδια να προχωρήσουν οι συνομιλίες.

