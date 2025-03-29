Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι τα πράγματα θα πάνε στραβά αν δεν υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα το Ιράν ότι τα πράγματα θα πάνε «άσχημα» αν δεν υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, την επόμενη της ανακοίνωσης από την Τεχεράνη ότι απάντησε στην επιστολή του Αμερικανού προέδρου που ζητούσε συνομιλίες.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος απέσυρε τις ΗΠΑ το 2018 από τη διεθνή συμφωνία με το Ιράν κατά την πρώτη του θητεία και επανέφερε σκληρές οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλώνει στο εξής ανοιχτός στον διάλογο με την Τεχεράνη για την εποπτεία των πυρηνικών της δραστηριοτήτων.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε ότι έστειλε επιστολή στο Ιράν, δήλωσε ότι προτιμά μια συμφωνία, αλλά επίσης απείλησε την Τεχεράνη σε περίπτωση αποτυχίας.

«Η προτίμησή μου (...) είναι να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε με το Ιράν», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο. «Αλλά αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε, τα πράγματα θα πάνε στραβά» για το Ιράν, προειδοποίησε.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγκσί δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του απάντησε στην επιστολή του προέδρου των ΗΠΑ, χωρίς να διευκρινίσει το περιεχόμενό της.

Πηγή: skai.gr

