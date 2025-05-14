Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από την Ντόχα του Κατάρ όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, εμφανίστηκε αισιόδοξος σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Για το Ιράν, έχω την αίσθηση ότι θα πάει καλά», είπε ο Τραμπ κατά την τελετή υπογραφής μιας σειράς οικονομικών συμφωνιών, παρουσία του εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Η επίσκεψη του Τραμπ είναι η πρώτη που πραγματοποιεί Αμερικανός πρόεδρος στο εμιράτο εδώ και 23 χρόνια. Το 2017, κατά την πρώτη θητεία του, είχε βοηθήσει στην απομόνωση του Κατάρ, στηρίζοντας το εμπορικό και διπλωματικό εμπάργκο που του επέβαλαν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος. Μεταξύ άλλων, κατηγορούσαν τη μικρή αλλά πλούσια παραγωγό φυσικού αερίου ότι στηρίζει την τρομοκρατία.

Σήμερα, ο εμίρης Αλ Θάνι σχολίασε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών «έχουν πάει σε άλλο επίπεδο».

Η υποδοχή του Κατάρ στην Ντόχα ήταν εξίσου φαντασμαγορική με εκείνη που του έγινε στο Ριάντ. Ο εμίρης έφτασε στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτεί ενώ νωρίτερα, το προεδρικό αεροσκάφος συνόδευσαν καταριανά μαχητικά αεροσκάφη.

Της αυτοκινητοπομπής του Τραμπ προηγήθηκαν Cybertruck της εταιρείας Tesla, στα χρώματα των υπηρεσιών ασφαλείας του Κατάρ – μια χειρονομία που απευθυνόταν στον ιδιοκτήτη της εταιρείας και μεγάλο σύμμαχο του Αμερικανού προέδρου, τον Ίλον Μασκ.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνίες για την αγορά επιβατικών αεροσκαφών Boeing από την Qatar Airways και την πώληση μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9B (Predator Β) από τις ένοπλες δυνάμεις του Κατάρ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing Κέιλ Όρτμπεργκ, που υπέγραψε την πρώτη συμφωνία μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Qatar Airways Μπαντρ Μποχάμεντ Αλ Μέερ, του είπε ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγγελία στην ιστορία της Boeing». «Είναι περισσότερα από 200 δισεκ. δολάρια και 160 αεροσκάφη, είναι φανταστικό. Επομένως, είναι ρεκόρ, Κέλι και συγχαρητήρια στην Boeing», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δεν είναι σαφές ποιους τύπους αεροσκαφών επιδιώκει να αγοράσει το Κατάρ. Η Boeing δεν εκδίδει πλέον τιμοκαταλόγους για τα αεροσκάφη της αλλά, με βάση τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για το ακριβότερο τζετ της, το 777X, μια συμφωνία για την αγορά 160 τέτοιων αεροσκαφών ανέρχεται σε περίπου 70 δισεκ. δολάρια. Οι αναλυτές του τομέα των αερομεταφορών εξήγησαν εξάλλου ότι συνήθως οι αεροπορικές εταιρείες αγοράζουν με μεγάλη έκπτωση, όταν κάνουν μαζικές αγορές.

Ούτε η Boeing, ούτε η Qatar Airways, ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

