Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το Ιράν την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις στοχεύουν σε άτομα και οντότητες της Κίνας και του Ιράν, σύμφωνα με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, κυρώσεις επιβάλλει σε έξι άτομα και 12 οντότητες για τη συμμετοχή τους στις προσπάθειες να βοηθηθεί το ιρανικό καθεστώς να προμηθευτεί εγχώρια την κατασκευή κρίσιμων υλικών που απαιτούνται για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να αναπτύξει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Η αδιάκοπη και ανεύθυνη επιδίωξη του ιρανικού καθεστώτος για προηγμένες δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών του να ιθαγενοποιήσει την παραγωγική του ικανότητα, αποτελεί απαράδεκτη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη σταθερότητα της περιοχής», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σθεναρά προσηλωμένες στην ανατροπή αυτών των σχεδίων και στην απόδοση ευθυνών σε όσους επιτρέπουν τον στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό του Ιράν» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

