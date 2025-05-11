Ολοκληρώθηκε στο Ομάν ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «΄δυσκολες, αλλά χρήσιμες» και προανήγγειλε και 5ο γύρο, ο οποίος, όπως τόνισε, θα προγραμματιστεί και θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση του Ομάν.
Η αμερικανική πλευρά, μέσω αντιπροσώπου της, δήλωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με το Ιράν προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες και να εργαστούν και οι δύο για μία λύση.
