Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολοκληρώθηκε ο 4ος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν - «Δύσκολες, αλλά χρήσιμες διαπραγματεύσεις» - Συμφώνησαν να συνεχιστούν οι επαφές

Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί και 5ος γύρος επαφών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ομάν

Ολοκληρώθηκε στο Ομάν ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «΄δυσκολες, αλλά χρήσιμες» και προανήγγειλε και 5ο γύρο, ο οποίος, όπως τόνισε, θα προγραμματιστεί και θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση του Ομάν.

Η αμερικανική πλευρά, μέσω αντιπροσώπου της, δήλωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με το Ιράν προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες και να εργαστούν και οι δύο για μία λύση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Ιράν πυρηνικά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark