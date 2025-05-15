Λογαριασμός
Δυο νεκροί σε μεγάλη πυρκαγιά στον κεντρικό Καναδά - Βίντεο

Τα θύματα, γυναίκα και άνδρας, «παγιδεύτηκαν από την πυρκαγιά» ενώ βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους, εξήγησε μια εκπρόσωπος της καναδικής αστυνομίας

Πυρκαγιά στον κεντρικό Καναδά

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης, η οποία μαίνεται σε κεντρικό τομέα του Καναδά, στην ήδη ανησυχητικά έντονη έναρξη της περιόδου των πυρκαγιών, που εν μέρει οφείλονται στην ξηρασία, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η αστυνομία.

Τα θύματα, γυναίκα και άνδρας, «παγιδεύτηκαν από την πυρκαγιά» ενώ βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους, εξήγησε μια εκπρόσωπος της καναδικής αστυνομίας.

Η βορειοαμερικάνικη χώρα έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με πυρκαγιές τερατωδών διαστάσεων τα τελευταία χρόνια, ωστόσο κατά κανόνα ξεσπούν σε απομονωμένες περιοχές και είναι γενικά σπάνιοι οι θάνατοι πολιτών εξαιτίας τους.

