Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης, η οποία μαίνεται σε κεντρικό τομέα του Καναδά, στην ήδη ανησυχητικά έντονη έναρξη της περιόδου των πυρκαγιών, που εν μέρει οφείλονται στην ξηρασία, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η αστυνομία.
Τα θύματα, γυναίκα και άνδρας, «παγιδεύτηκαν από την πυρκαγιά» ενώ βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους, εξήγησε μια εκπρόσωπος της καναδικής αστυνομίας.
Canada has multiple fire popping off right now in Ontario and Manitoba. This is the Kenora 20 Fire in Kenora, Ontario. The fire is already 5,000 hectares (12,400 acres) and widespread evacuations are underway.— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 13, 2025
It’s starting to look like this year will be a busy and devastating… pic.twitter.com/vOhU1hEHTW
Η βορειοαμερικάνικη χώρα έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με πυρκαγιές τερατωδών διαστάσεων τα τελευταία χρόνια, ωστόσο κατά κανόνα ξεσπούν σε απομονωμένες περιοχές και είναι γενικά σπάνιοι οι θάνατοι πολιτών εξαιτίας τους.
