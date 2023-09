Η Ταϊβάν παρουσίασε δικό της υποβρύχιο για να αποκρούσει την Κίνα - Δείτε βίντεο

Η Ταϊβάν παρουσίασε το πρώτο εγχώριας κατασκευής υποβρύχιό της, σε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της άμυνας του νησιού κατά μίας πιθανής κινεζικής επίθεσης.

Η Ταϊβάν έχει προχωρήσει σε ένα φιλόδοξο έργο εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα εγχώριας κατασκευής υποβρυχίων την ίδια ώρα που το Πεκίνο πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές στρατιωτικές ασκήσεις για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του.

Taiwan unveiled its first domestically developed submarine, a major step in a project aimed at strengthening the island's defense and deterrence against the Chinese navy https://t.co/Gw8s8Pde9p pic.twitter.com/Mrg43fKJxU