Το Ισραήλ ξανάνοιξε το σημείο διέλευσης του Ερέζ στους εργαζόμενους από τη Γάζα Κόσμος 14:21, 28.09.2023

Ήταν κλειστό για σχεδόν δύο εβδομάδες στους ημερομίσθιους εργαζόμενους, στο πλαίσιο των σχεδόν καθημερινών βίαιων επεισοδίων ανάμεσα σε νεαρούς Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς στρατιώτες στα σύνορα