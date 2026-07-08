Τραμπ: Δεν έχω αποφασίσει ακόμη για τα F-35 στην Τουρκία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, επαινώντας ωστόσο τη στάση της Άγκυρας κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν

«Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Συζητάμε για τα μαχητικά F-35. Είναι το καλύτερο αεροσκάφος και όλοι το θέλουν. Πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιους θα το διαθέσουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ακολούθως ο Τραμπ ανέφερε: «Η δική μου άποψη είναι ότι ενώ ο ίδιος (ο Ερντογάν) δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του "Μπίμπι" , ούτε του Ισραήλ, όμως έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε. Ύστερα από δικό μου αίτημα, έμεινε εκτός της σύγκρουσης».

«Υπήρξε πολύ καλός σύμμαχος. Ο Μάρκο Ρούμπιο μπορεί να σας το επιβεβαιώσει. Έχουμε πολύ ισχυρή σχέση με την Τουρκία. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, με ισχυρές στρατιωτικές δυνατότητες. Είναι η δεύτερη ισχυρότερη χώρα του ΝΑΤΟ και είναι σύμμαχος στη Συμμαχία» υπογράμμισε ο Τραμπ.

«Το αν τελικά θα προχωρήσουμε σε αυτό, δεν το έχω αποφασίσει ακόμη οριστικά. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι έχει κάνει όλα όσα του ζητήσαμε και μας έχει βοηθήσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους» σημείωσε αναφερόμενος στον Τούρκο πρόεδρο ρετζέπ ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου, επαινώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας και τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, για τον τρόπο με τον οποίο οργάνωσαν τη Σύνοδο.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ερντογάν για τη φιλοξενία και τον Μαρκ Ρούτε για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Ήταν μια σπουδαία Σύνοδος», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι ο Ρούτε κατάφερε να διαχειριστεί «πολλούς ηγέτες με ισχυρές προσωπικότητες», ενώ χαρακτήρισε τους ηγέτες των άλλων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ «πολύ έξυπνους ανθρώπους με πολλή καλοσύνη στην καρδιά τους».

Ο Τραμπ επέμεινε επίσης ότι στις συναντήσεις υπήρξε «τεράστια αγάπη», περιγράφοντας κλίμα ενότητας μεταξύ των συμμάχων.

«Είναι αγάπη, πραγματικά, για τη χώρα, για τη δική μας χώρα», είπε. «Δεν θέλω να πω για μένα, γιατί θα πείτε: “Ω, είναι τόσο αλαζόνας”».

Και πρόσθεσε: «Αλλά έτσι είναι. Και ξέρετε ότι τους αρέσει η δουλειά που κάνω».

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά τις στρατιωτικές του δυνατότητες.

«Είχαν εκατοντάδες αεροσκάφη και πλέον έχουν χαθεί όλα. Ήταν καμένα πάνω στους διαδρόμους. Έχουν αποδεκατιστεί πλήρως. Τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί. Τα πάντα έχουν καταστραφεί. Οι ηγέτες τους έχουν σκοτωθεί. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες. Τους έχει απομείνει μόνο ένα μικρό ποσοστό πυραύλων και ελάχιστοι εκτοξευτές, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν επίσης καταστραφεί», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «μακράν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο».

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, είπε ότι η περσινή Σύνοδος στη Χάγη οδήγησε σε μια «πρωτοφανή» συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών από το 2% στο 5% του ΑΕΠ.

«Όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο. Τώρα όλοι με ευχαριστούν και οι περισσότερες χώρες έχουν συμφωνήσει. Υπάρχουν μία-δύο που δεν το έχουν κάνει ακόμη, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα το κάνουν πολύ σύντομα. Σήμερα ήταν ιδιαίτερα θετικές. Μάλιστα, μία χώρα που δεν θεωρούσα καλό ομαδικό παίκτη, σήμερα αποδείχθηκε εξαιρετικός ομαδικός παίκτης», ανέφερε.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο», προσθέτοντας ότι «πριν από δύο χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας. Το ΝΑΤΟ γελούσε μαζί μας. Τώρα δεν γελάει κανείς».

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επένδυσαν φέτος ποσό-ρεκόρ ύψους 1 τρισ. δολαρίων στις Ένοπλες Δυνάμεις και ότι θα ζητήσει την αύξηση του προϋπολογισμού στα 1,5 τρισ. δολάρια, ώστε να συνεχιστεί η προμήθεια του «καλύτερου στρατιωτικού εξοπλισμού στον κόσμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σημειώνουν σημαντική πρόοδο προς τον στόχο των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, υποστηρίζοντας ότι όλες οι χώρες τελικά θα ανταποκριθούν στη δέσμευση.

«Στη σημερινή συνεδρίαση συζητήσαμε την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη-μέλη προς τον στόχο του 5% και κάνουν μεγάλη πρόοδο. Πολλές από αυτές τις χώρες είναι πολύ πλούσιες. Δεν χρειάζεται να τις λυπόμαστε. Άλλες έχουν ήδη ανταποκριθεί πραγματικά και άλλες προχωρούν σε μεγάλες αλλαγές. Πιστεύω ότι όλες θα ανταποκριθούν», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι, οι αμυντικές δαπάνες των υπόλοιπων συμμάχων αυξήθηκαν το 2025 κατά σχεδόν 150 δισ. δολάρια, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων κατευθύνεται στην αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

«Όλοι θέλουν αμερικανικό εξοπλισμό. Οι Patriot, οι Tomahawk και όλα τα συστήματά μας θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο. Θα ήθελα να τα παράγουμε ταχύτερα, γιατί θα μπορούσαμε να πουλήσουμε όσα κατασκευάζουμε», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι 19,2 τρισ. δολάρια «εισρέουν» στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος νέα εργοστάσια, εξοπλισμό και βιομηχανικά έργα που κατασκευάζονται σε όλη τη χώρα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ ανέφερε ότι εταιρείες, μεταξύ αυτών αυτοκινητοβιομηχανίες και αμυντικές βιομηχανίες, επεκτείνουν την παραγωγή τους εντός των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεγάλο μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί σε αμερικανικής κατασκευής όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό, καθώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες και επιδιώκουν να προμηθευτούν περισσότερα αμερικανικά οπλικά συστήματα.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες»

Ερωτηθείς γιατί ο πόλεμος με το Ιράν μοιάζει να έχει οδηγηθεί σε «στρατηγικό αδιέξοδο», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τον χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «τεράστια στρατιωτική επιτυχία».

«Ο πόλεμος με το Ιράν ήταν μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν ξέρουν πώς να κάνουν συμφωνία», δήλωσε.

«Νομίζω ότι είναι λίγο τρελοί», είπε αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία.

Ακολούθως ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του τον «υπ' αριθμόν ένα στόχο» του Ιράν, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Οι ηγέτες τους έχουν φύγει. Έχουν μια νέα ηγεσία. Μπορεί να φύγει κι αυτή. Και ξέρετε κάτι; Μπορεί να φύγω κι εγώ, γιατί είμαι ο υπ' αριθμόν ένα στόχος τους. Το λένε παντού. Είμαι ο νούμερο ένα στόχος τους, γιατί είναι καθάρματα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει αλλάξει γνώμη για τους Ιρανούς ηγέτες, υποστηρίζοντας ότι αρχικά τους θεωρούσε «λογικούς», αλλά αναθεώρησε όταν τους γνώρισε καλύτερα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η σημερινή ιρανική ηγεσία είναι «πιο ορθολογική», χωρίς ωστόσο να εμφανιστεί βέβαιος ότι επιθυμεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες», είπε, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, η σύγκρουση «θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

«Δεν πιστεύω ότι ο πόλεμος θα ξεκινήσει ξανά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θεωρεί πιθανή την επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, παρά τις αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας.

«Δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει ξανά. Νομίζω ότι όλα θα τελειώσουν πολύ γρήγορα. Εκείνοι χτύπησαν δύο πλοία και εμείς τους χτυπήσαμε πολύ πιο σκληρά. Όταν μας χτυπούν, απαντάμε δέκα φορές πιο δυνατά», είπε, απαντώντας σε ερώτηση.

Ο Τραμπ δεν απέσυρε πάντως την προηγούμενη απειλή του για νέα πλήγματα κατά του Ιράν, λέγοντας ότι «χρησιμοποιούμε τη δική τους γλώσσα».

«Πιστεύω ότι ό,τι κι αν συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα και το μόνο που θα κάνει είναι να καταστήσει την κατάσταση ασφαλέστερη, ακόμη και για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θα κυκλοφορεί ελεύθερα, χωρίς δυσκολίες, και όλα αυτά θα γίνουν πολύ γρήγορα. Δεν επιδιώκουμε μια μακροχρόνια σύγκρουση», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

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