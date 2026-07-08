Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ - καθώς «ανακλήθηκε» στην Ουάσινγκτον - αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ακύρωση ίσως αποτελεί θετική εξέλιξη για το Ισραήλ, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας εκτενούς συνέντευξης στα εβραϊκά στο podcast του Ισραηλινού δημοσιογράφου και πρώην δεξιού βουλευτή, Σάρον Γκαλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ «ανακλήθηκε» στον Λευκό Οίκο από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, προτού προλάβει να μεταβεί στο Ισραήλ για να συναντήσει τον πρωθυπουργό.

Ωστόσο, ο Χέγκσεθ βρισκόταν ακόμη μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στην Τουρκία το βράδυ της 8ης Ιουλίου και δεν είχε, στην πραγματικότητα, αναχωρήσει νωρίτερα για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον, όπως είχε υποστηρίξει ο Νετανιάχου.

Η ακύρωση του ταξιδιού σημειώθηκε εν μέσω της αναζωπύρωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αλλά και των ανησυχιών του Ισραήλ για την πιθανή πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε τον σκοπό της προγραμματισμένης επίσκεψης ούτε τον λόγο της ακύρωσής της, αλλά είπε στον δημοσιογράφο ότι δεν το εξέλαβε ως αρνητική εξέλιξη.

«Γιατί πιστεύεις ότι με απογοητεύει; Ίσως να σημαίνει κάτι άλλο;» απάντησε όταν ο Γκαλ τον ρώτησε αν απογοητεύτηκε από την ακύρωση.

«Δεν μπορώ να σας πω», πρόσθεσε όταν πιέστηκε να εξηγήσει τι εννοεί, λέγοντας μόνο ότι «υπάρχουν μερικές πιθανότητες εδώ».

Η κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν είναι πιθανό να θεωρείται ευνοϊκή εξέλιξη για το Ισραήλ, το οποίο αντιμετώπιζε με επιφύλαξη τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επιδιώκει την περαιτέρω αποδυνάμωση τόσο των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης όσο και του ίδιου του ιρανικού καθεστώτος.

Πηγή: skai.gr

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