Τα «πυρά» Δανού δημοσιογράφου δέχθηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν ρωτήθηκε ευθέως αν πλήττεται ο «αυτοσεβασμός» του, παραμένοντας σιωπηλός δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει επιθέσεις κατά Ευρωπαίων συμμάχων.

Ειδικότερα, κατά τη συνέντευξη τύπου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Δανός δημοσιογράφος, παίρνοντας τον λόγο ρώτησε τον Ρούτε: «Κάθεσαι δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ όταν μιλά για την κατάκτηση της Γροιλανδίας και όταν επιτίθεται σε συμμάχους, όπως η Ισπανία, πράγματα που δεν φαίνεται να ενέκρινε ο παλιός Μαρκ Ρούτε. Δεν επηρεάζεται ο αυτοσεβασμός σου όταν κάθεσαι δίπλα του και δεν λές τίποτα;»

WOW -- Danish reporter *goes there* with Mark Rutte



"You sit next to Donald Trump at moments when he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain -- things it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any affect on… pic.twitter.com/9XYisCYtF3 — Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απέφυγε την ευθεία αντιπαράθεση και απάντησε ότι «αναγνωρίζει τον έπαινο εκεί όπου πρέπει», υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ αξίζει αναγνώριση επειδή, όπως είπε, «το ΝΑΤΟ είναι σήμερα πολύ ισχυρότερο».

Ο Ρούτε σημείωσε ότι η ενίσχυση της Συμμαχίας συνδέεται με τη ρωσική απειλή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και με την πίεση του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Όπως ανέφερε, από την εποχή του Αϊζενχάουερ οι ΗΠΑ επιδίωκαν μεγαλύτερη εξισορρόπηση των δαπανών μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής.

Για τη Γροιλανδία, ο Ρούτε είπε ότι είχε ήδη εξηγήσει στον Τραμπ πως συμμερίζεται τις ανησυχίες για τη Ρωσία και την Κίνα στον Αρκτικό Βορρά, αλλά ότι η απάντηση πρέπει να δοθεί «μαζί», μέσω του ΝΑΤΟ.



Πηγή: skai.gr

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