Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αφαιρέσει τη Συρία από τον αμερικανικό κατάλογο των κρατών-χορηγών της τρομοκρατίας.

«Νομίζω πως θα το κάνω. Γιατί όχι; Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Ναι, θα το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σαράα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Συρία θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στις εξελίξεις γύρω από τη Χεζμπολάχ και τον Λίβανο, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τη χώρα.

Μιλώντας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δίπλα στον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σαράα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Συρία «έχει γίνει πολύ σταθερή» και υπενθύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άρει κυρώσεις σε βάρος της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε «σπουδαίο ηγέτη σε καιρό πολέμου». Σύμφωνα με τον Τραμπ, τα επιτεύγματα του Ισραήλ απέναντι στη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και το Ιράν θα έπρεπε να έχουν ενισχύσει τη δημοτικότητα του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να παραμείνει πρωθυπουργός μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας: «Δεν γνωρίζω τίποτα για την πολιτική του, δεν είμαι σίγουρος».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.