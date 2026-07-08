Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ότι η Ουάσιγκτον θα χορηγήσει στην Ουκρανία άδεια για την κατασκευή πυραύλων του συστήματος αεράμυνας Patriot.

«Νομίζω ότι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι ότι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μεγάλη επιρροή στις εταιρείες που κατασκευάζουν τους Patriot και όλο αυτόν τον προηγμένο εξοπλισμό, τους Tomahawk και τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διμερή συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

«Θα σας δώσουμε άδεια να τα κατασκευάζετε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι, δεν θα μπορείτε να παραπονιέστε ότι δεν σας τα δίνουμε», πρόσθεσε.

Όταν αργότερα δημοσιογράφος του επισήμανε ότι η Ουκρανία χρειάζεται τα συστήματα αεράμυνας άμεσα και ότι η ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής ενδέχεται να απαιτήσει χρόνο, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι μπορούν να τα κατασκευάσουν αρκετά γρήγορα».

Το σύστημα Patriot (MIM-104 Patriot) είναι ένα κινητό αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό σύστημα εδάφους-αέρος, σχεδιασμένο να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να αναχαιτίζει ένα ευρύ φάσμα εναέριων απειλών, όπως αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), πυραύλους cruise και βαλλιστικούς πυραύλους.

«Εξετάζουμε αγορά ουκρανικών drones από τις ΗΠΑ»

Ο Τραμπ εμφανίστηκε να αλλάζει στάση τόσο απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και απέναντι στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία, επαινώντας δημόσια την τεχνολογία των ουκρανικών drones και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να τα προμηθευτούν.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ εξήρε την ικανότητα της Ουκρανίας να κατασκευάζει μαζικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Κατασκευάζουμε εξαιρετικά drones, αλλά ίσως αγοράσουμε και από την Ουκρανία, γιατί έχουν την ικανότητα να παράγουν πάρα πολλά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε.

«Είναι μια εκπληκτική δυνατότητα και μάλιστα πολύ χαμηλού κόστους», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον Ζελένσκι: «Είστε πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι. Νομίζω ότι θα κλείσουμε αυτή τη συμφωνία. Αν την κάνουμε, θα έχουμε εξαιρετική προστασία».

Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν αλλαγή στάσης του Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε υποβαθμίσει τη σημασία των ουκρανικών drones στον πόλεμο με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική τεχνολογία και οι αμερικανικές τακτικές ήταν ανώτερες.



«Η ουκρανική κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου»

Ο Τραμπ δήλωσε, επίσης, ότι τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος συνιστούν κλιμάκωση του πολέμου, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Είναι μια κλιμάκωση, αλλά είναι επίσης μια κλιμάκωση που μπορεί να βοηθήσει να οδηγηθούμε στο τέλος», δήλωσε ο Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό πρόεδρο.

Οι δηλώσεις του ήταν σε ευθυγράμμιση με όσα ανέφερε λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την αυξανόμενη ικανότητα της Ουκρανίας να πλήττει στόχους βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

«Νομίζω ότι αυτό που συζητάτε είναι η ικανότητα της Ουκρανίας να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Πρόκειται για μία από τις εξελίξεις που έχουν αλλάξει τη δυναμική αυτού του πολέμου τους τελευταίους μήνες, καθώς οι Ρώσοι δυσκολεύονται πλέον περισσότερο να υπερασπιστούν τον εναέριο χώρο τους», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει πλέον τον απαραίτητο χώρο για να διαπραγματευτούμε τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

«Ο Πούτιν θέλει συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα»

Ο Αμερικανό πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν του εξέφρασε την επιθυμία να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ένα από τα πράγματα που συζητήσαμε ήταν το πού θα ήθελε να γίνει η συνάντηση. Μου είπε "ιδανικά στη Μόσχα". Του απάντησα: "Δεν πρόκειται να συναντηθείτε στη Μόσχα. Αυτό δεν γίνεται"», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Θα συναντηθεί όμως. Και ο Ζελένσκι θα συναντηθεί. Κάτι θετικό θα συμβεί. Ελπίζω να γίνει σύντομα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι συνομιλεί «πολύ συχνά» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και υποστήριξε ότι οι όροι που θέτει η Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου μεταβάλλονται και γίνονται «κάπως καλύτεροι» από την οπτική της Ουκρανίας.



Πηγή: skai.gr

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