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Ιρανικά ΜΜΕ: Οκτώ μέλη του ιρανικού στρατού σκοτώθηκαν από τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Τα θύματα ανήκαν στην πολεμική αεροπορία και στο ναυτικό και έχασαν τη ζωή τους λόγω των επιθέσεων στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Μπουσέρ, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ

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Τεχεράνη

Οκτώ μέλη του ιρανικού στρατού σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικών επιθέσεων σε περιοχές του νότιου Ιράν νωρίς την Τετάρτη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα θύματα ανήκαν στην πολεμική αεροπορία και στο ναυτικό και έχασαν τη ζωή τους λόγω των επιθέσεων στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Μπουσέρ, πρόσθεσαν τα μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
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