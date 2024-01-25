Η Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της κατάστημα που θα προσφέρει αλκοόλ στην πρωτεύουσα Ριάντ, το οποίο θα εξυπηρετεί αποκλειστικά μη μουσουλμάνους διπλωμάτες, σύμφωνα με το Reuters.

Οι πελάτες θα πρέπει να εγγραφούν μέσω μιας εφαρμογής για κινητά και να λάβουν έναν κωδικό επιβεβαίωσης από το υπουργείο Εξωτερικών.

Η κίνηση αποτελεί ορόσημο στις προσπάθειες του βασιλείου, υπό την ηγεσία του Σαουδάραβα διαδόχου πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, να κάνει άνοιγμα της υπερσυντηρητικής μουσουλμανικής χώρας για την προσέλκυση τουρισμού και επιχειρήσεων καθώς η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται στο Ισλάμ.

Αποτελεί, επίσης, μέρος ευρύτερων σχεδίων γνωστών ως Vision 2030 για την οικοδόμηση μιας οικονομίας μετά το πετρέλαιο.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται στη διπλωματική συνοικία του Ριάντ, μια γειτονιά όπου διαμένουν πρέσβεις και διπλωμάτες, και θα «περιορίζεται αυστηρά» σε μη μουσουλμάνους, αναφέρει το έγγραφο, που επικαλείται το Reuters.

Δεν ήταν σαφές εάν άλλοι μη μουσουλμάνοι ομογενείς θα έχουν πρόσβαση στο κατάστημα. Εκατομμύρια ομογενείς ζουν στη Σαουδική Αραβία, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι μουσουλμάνοι εργάτες από την Ασία και την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το κατάστημα αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες εβδομάδες.

Η Σαουδική Αραβία έχει αυστηρούς νόμους κατά της κατανάλωσης αλκοόλ, η οποία μπορεί να τιμωρηθεί με εκατοντάδες μαστιγώματα, απέλαση, πρόστιμα ή φυλάκιση. Ως μέρος των μεταρρυθμίσεων, το μαστίγωμα έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από ποινές φυλάκισης.

Το αλκοόλ ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω διπλωματικής αλληλογραφίας ή στη μαύρη αγορά.

Πηγή: skai.gr

