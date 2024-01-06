ΟΗΕ: Η Γάζα έχει γίνει ακατάλληλη για να κατοικεί κανείς - Τόπος «θανάτου και απελπισίας»

Η Λωρίδα της Γάζας «απλούστατα έχει γίνει ακατάλληλη για να κατοικεί κανείς», τόνισε χθες Παρασκευή ο συντονιστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, αναφερόμενος στον παλαιστινιακό θύλακο όπου οι καταστροφές είναι πελώριες μετά τους πολύνεκρους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

«Τρεις μήνες μετά τις φρικιαστικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, η Γάζα έχει μετατραπεί σε τόπο θανάτου και απελπισίας», οι κάτοικοί της είναι «καθημερινά αντιμέτωποι με απειλές για την ίδια την ύπαρξή τους, καθώς ο κόσμος απλά κοιτάει», συνόψισε ο Μάρτιν Γκρίφιθς σε ανακοίνωσή του.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσή της εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948.

Μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων πήραν επίσης εκείνη την ημέρα ομήρους κάπου 250 ανθρώπους, 100 και πλέον εκ των οποίων αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου.

Έκτοτε, στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 22.600 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή. Με άλλα λόγια, περί το 1% του πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου.

Για τον Μάρτιν Γκρίφιθς, είναι καιρός «τα μέρη να τηρήσουν όλες τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας των αμάχων και της κάλυψης των βασικών αναγκών τους, και να απελευθερώσουν άμεσα όλους τους ομήρους».

«Συνεχίζουμε να ζητάμε τον άμεσο τερματισμό της σύρραξης, όχι μόνο για τον πληθυσμό της Γάζας και των γειτόνων του που απειλούνται, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές που δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις 90 ημέρες κόλασης και επιθέσεων στις πιο θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπότητας».

