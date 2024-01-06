UNICEF: Τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας αντιμέτωπα με τον υποσιτισμό και τις ασθένειες

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF) προειδοποίησε χθες Παρασκευή πως έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο υποσιτισμός και οι ασθένειες απειλούν πλέον πάνω από 1,1 εκατ. παιδιά.

Το 90% των 1,1 εκατ. και πλέον παιδιών και εφήβων στον παλαιστινιακό θύλακο δεν παίρνουν τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται, σύμφωνα με έρευνα της UNICEF που διεξήχθη στα τέλη του Δεκεμβρίου.

«Τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζουν θανάσιμη τριπλή απειλή για τις ζωές τους, καθώς τα κρούσματα ασθενειών αυξάνονται, η διαθεσιμότητα τροφίμων μειώνεται ραγδαία και η κλιμάκωση των εχθροπραξιών πλησιάζει την δέκατη τέταρτη εβδομάδα της», τόνισε η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά.

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κλείνει αύριο τρεις μήνες.

Στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 22.600 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων εναντίον νότιων τομέων του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948.

«Τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας είναι παγιδευμένα σ’ έναν εφιάλτη που χειροτερεύει κάθε ημέρα που περνάει», σχολίασε η Κάθριν Ράσελ, η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF.

Οι περιπτώσεις διάρροιας σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών αυξήθηκαν από τις 48.000 στις 71.000 μέσα σε μόλις μια εβδομάδα, από τη 17η Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, είναι αδύνατο οι οικογένειες των εκτοπισμένων με παιδιά να τηρήσουν τα απαραίτητα επίπεδα υγιεινής για την αποτροπή της εξάπλωσης ασθενειών, καθώς από τα πρώτα εικοσιτετράωρα της σύρραξης η παροχή πόσιμου νερού και οι υπηρεσίες αποχέτευσης έχουν διακοπεί.

Η διάρροια, αν είναι παρατεταμένη, μπορεί να σκοτώσει οποιοδήποτε παιδί.

«Το μέλλον χιλιάδων παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας κρέμεται από μια κλωστή. Ο κόσμος δεν γίνεται (...) απλά να κοιτάει. Η βία και τα δεινά των παιδιών πρέπει να σταματήσουν», τόνισε η κυρία Ράσελ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

