Η ρωσική οικονομία έχει καταφέρει να αποφύγει την κατάρρευση παρά τις σκληρές δυτικές κυρώσεις μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, η πραγματικότητα αρχίζει να προλαβαίνει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν και η προσέγγισή του φαίνεται ολοένα και πιο μη βιώσιμη.

Ο Πούτιν ξέσπασε κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο αυτόν τον μήνα, λέγοντας ότι η μεταποίηση, η βιομηχανική παραγωγή και οι κατασκευές βρίσκονται όλες σε αρνητικό έδαφος. Η οικονομία του συρρικνώθηκε τους πρώτους δύο μήνες του έτους.

Η Μόσχα λαμβάνει μια ώθηση από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, αλλά η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Αφού εισήλθε σε ύφεση το 2022, ο Πούτιν κατάφερε να σταθεροποιήσει την οικονομία του μέσω ενός συνδυασμού ελέγχου, καταναγκασμού και φόβου. Το Κρεμλίνο επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στη μεταφορά κεφαλαίων εκτός της χώρας. Οι εξαγωγείς πιέστηκαν να μετατρέπουν τα ξένα νομίσματα σε ρούβλια. Οι ξένοι επενδυτές αντιμετώπισαν περιορισμούς στην αποχώρησή τους και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν περιουσιακά στοιχεία ή να τα πουλήσουν με ζημίες.

Η Ρωσία αύξησε τις αμυντικές δαπάνες και πίεσε τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν την παραγωγή για τις ανάγκες του πολέμου. Για να ελέγξει τον πληθωρισμό, το Κρεμλίνο βασίστηκε στις επιχειρήσεις ώστε να περιορίσουν τις αυξήσεις τιμών. Ο πληθωρισμός βρίσκεται σήμερα στο 5,9%, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα.

Όλες αυτές οι πολιτικές, που στην ουσία περιορίζουν την ανάπτυξη, κράτησαν την οικονομία όρθια μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, οι περιορισμοί και οι ζημιές αρχίζουν πλέον να γίνονται εμφανείς.

Καθώς η ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό είναι αδύνατη, τα χρήματα παρέμειναν «εγκλωβισμένα» στη Ρωσία χωρίς να μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα. Οι εταιρείες είτε αποθήκευσαν ρευστό είτε το μετέφεραν στο εξωτερικό μέσω πιο αδιαφανών μεθόδων. Το ισχυρό ρούβλι, που στηρίζεται τεχνητά, καθιστά τις ρωσικές εξαγωγές ακριβότερες στην παγκόσμια αγορά. Και ενώ η παραγωγή στον τομέα της άμυνας αυξήθηκε, η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών επιβραδύνθηκε ή μειώθηκε.

Για να χρηματοδοτήσει την πλήρη πολεμική κινητοποίηση, ο Πούτιν αύξησε επανειλημμένα τους φόρους. Αύξησε τον ΦΠΑ από 20% σε 22% και μείωσε το όριο, ώστε περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να υποχρεούνται να τον πληρώνουν. Αυτό «έχει φέρει εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στα όρια της επιβίωσης», σύμφωνα με τους Financial Times, με μόλις το ένα τέταρτο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να δηλώνει αισιοδοξία για το μέλλον.

Για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ο Πούτιν προχωρά τώρα σε αύξηση των προστίμων έως και 15 φορές για επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές.

Επιπλέον, η Ρωσία αντιμετωπίζει για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της έλλειψη εργατικού δυναμικού. Πολλοί εξειδικευμένοι εργαζόμενοι έχουν φύγει από τη χώρα για να αποφύγουν την επιστράτευση στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος έχει προκαλέσει πάνω από ένα εκατομμύριο ρωσικές απώλειες. Άλλοι έχουν μετακινηθεί αναγκαστικά στη βιομηχανία όπλων.

Ο Πούτιν αντέδρασε στα αρνητικά οικονομικά νέα όπως συχνά κάνουν οι αυταρχικοί ηγέτες, προσπαθώντας να περιορίσει τη ροή της πληροφόρησης. Το Κρεμλίνο έχει μειώσει τη δημοσιοποίηση σημαντικών δεικτών, όπως τα εμπορικά στοιχεία και τα οικονομικά των εταιρειών. Χιλιάδες ιστότοποι έχουν μπλοκαριστεί. Ένας νόμος του 2024 ποινικοποιεί τη διάδοση «ψευδών πληροφοριών», δηλαδή οτιδήποτε κρίνει η κυβέρνηση ως τέτοιο. Και με τα μέσα ενημέρωσης σε μεγάλο βαθμό υπό κρατικό έλεγχο, υπάρχει ελάχιστη λογοδοσία και καμία ανεξάρτητη εποπτεία.

Το δίδαγμα από τη Ρωσία είναι ότι μια σύγχρονη οικονομία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό την πίεση του πολέμου και της απομόνωσης, αλλά όχι επ’ αόριστον.



Πηγή: skai.gr

