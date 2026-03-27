Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από Ρώσους ολιγάρχες να συνεισφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσει τα οικονομικά της χώρας καθώς συνεχίζει τoν πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου σε μια μεγάλη ομάδα επιφανών επιχειρηματιών την Πέμπτη κατέστησαν σαφές ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο παρά τις αυξανόμενες πιέσεις στον προϋπολογισμό του Κρεμλίνου, σημειώνουν οι Financial Times.

Η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά, είπε ο Πούτιν, μέχρι να καταλάβει τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής περιφέρειας του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Ανέφερε ότι η απόφαση αυτή ήταν απαραίτητη επειδή η Ουκρανία αρνήθηκε να αποσυρθεί μονομερώς από το Ντονμπάς κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γύρων συνομιλιών στις οποίες μεσολάβησαν οι ΗΠΑ.

Ο Ρώσος ηγέτης είχε αποδεχθεί να μετατραπεί το Ντονμπάς σε «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» ή «ειδική οικονομική ζώνη» με την υποστήριξη των ΗΠΑ, αλλά εγκατέλειψε την ιδέα αφού η Ουκρανία κατέστησε σαφές ότι η παράδοση της περιοχής αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

Το αίτημα του Πούτιν προς τους ολιγάρχες είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά προσπαθειών, από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, να πιεστούν οι ρωσικές επιχειρήσεις ώστε να χρηματοδοτήσουν τις υψηλές αμυντικές δαπάνες του Κρεμλίνου -και είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Πούτιν απευθύνει άμεσα τέτοιο αίτημα στους μεγιστάνες.

Τον Ιανουάριο, το Κρεμλίνο αύξησε τον ΦΠΑ κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στο 22%, με στόχο να συγκεντρώσει επιπλέον 600 δισ. ρούβλια (7,4 δισ. δολάρια) σε διάστημα τριών ετών από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το 2023, η Ρωσία είχε επίσης αντλήσει 320 δισ. ρούβλια μέσω ενός εφάπαξ φόρου 10% στα υπερκέρδη ορισμένων μεγάλων εταιρειών.

Ο υπουργός Οικονομικών Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, δήλωσε ξεχωριστά την Πέμπτη ότι η Ρωσία εξετάζει την επιβολή ενός ακόμη φόρου στα υπερκέρδη φέτος, εάν το ρούβλι συνεχίσει να αποδυναμώνεται.

Οι αμυντικές δαπάνες του Κρεμλίνου αυξήθηκαν κατά 42%, φτάνοντας τα 13,1 τρισ. ρούβλια πέρσι.

Σχεδόν αδιανόητο να αρνηθούν το αίτημά του

Η προσωπική παρέμβαση του Πούτιν προς τους ολιγάρχες καθιστά σχεδόν αδιανόητο να αρνηθούν το αίτημά του. Η επιχειρηματική ελίτ της χώρας έχει συσπειρωθεί γύρω από τον πρόεδρο, παρά τις επιφυλάξεις για τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στην οικονομία.

Τουλάχιστον δύο από τους επιχειρηματίες δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού.

Ο Σουλεϊμάν Κερίμοφ, ολιγάρχης που φέρεται να συνδέεται με την πρόσφατη αμφιλεγόμενη εξαγορά του μεγάλου διαδικτυακού λιανοπωλητή Wildberries, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συνεισφέρει 100 δισ. ρούβλια.

Ο μεγιστάνας των μετάλλων Όλεγκ Ντεριπάσκα συμφώνησε επίσης να συνεισφέρει.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρωσίας για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αυξήθηκε σε πάνω από το 90% της πρόβλεψης για ολόκληρο το έτος, καθώς οι κυρώσεις των ΗΠΑ ανάγκασαν τη Μόσχα να πουλά το πετρέλαιό της με μεγάλες εκπτώσεις.

Η Μόσχα έχει λάβει μια βραχυπρόθεσμη ενίσχυση έως και 150 εκατ. δολάρια ημερησίως από επιπλέον έσοδα πετρελαίου, μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν πριν από σχεδόν έναν μήνα.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δεν πωλεί πλέον το Urals, το βασικό της μείγμα αργού πετρελαίου, με έκπτωση σε σχέση με το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς. Οι ΗΠΑ χαλάρωσαν επίσης τις κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

