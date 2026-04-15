Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των BRICS στην Ινδία

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των BRICS, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί φέτος στην Ινδία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξή του στο India Today.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο Ρώσος ηγέτης «θα συμμετάσχει οπωσδήποτε» στη σύνοδο κορυφής των BRICS. «Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω με απόλυτη βεβαιότητα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα είναι εκεί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή του «ενδέχεται να λάβει διάφορες μορφές».

Πηγή: skai.gr

