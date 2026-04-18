Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε δύο πεζούς έξω από το Melbourne Showgrounds, προχώρησε η αυστραλιανή αστυνομία. Ο ένας από τους δύο πεζούς άφησε επί τόπου την τελευταία του πνοή, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το γκρι Toyota, το οποίο οδηγούσε ο άντρας που συνελήφθη, παρέσυρε με μεγάλη ταχύτητα τους δύο πεζούς, γεγονός που παραπέμπει σε εσκεμμένη ενέργεια. Η αστυνομία της Victoria δήλωσε ότι, προς το παρόν, δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της φαινομενικής επίθεσης με το αυτοκίνητο στους δύο πεζούς. Παρόλα αυτά, ο δράστης συνελήφθη και κρατείται.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στο σημείο. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα σενάρια, ακόμη και το χειρότερο, ενώ ο οδηγός έχει υποβληθεί σε τεστ για αλκοόλ και ναρκωτικά.

Πηγή: skai.gr

