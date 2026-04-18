Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση στο νότιο Λίβανο, επισημαίνοντας πως τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν την εμπλοκή της Χεζμπολάχ. Ο Μακρόν κάλεσε τις λιβανικές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων, τονίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας των διεθνών δυνάμεων στην περιοχή.Ο Γάλλος στρατιώτης, μέλος της UNIFIL, δέχθηκε πυρά από μη κρατικούς δρώντες - όπως επιβεβαιώνει και ο στρατός του Λιβάνου - το πρωί του Σαββάτου, 18/4, κι ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση εκκαθάρισης εκρηκτικών μηχανισμών. Δύο ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας τρίτος τραυματίας είναι εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό αυτό ενδέχεται να έχει σημαντικές διπλωματικές και γεωπολιτικές συνέπειες. Η Γαλλία, ως βασικός συντελεστής της UNIFIL, μπορεί να εντείνει την πίεση προς τον Λίβανο για αυστηρότερο έλεγχο των ένοπλων οργανώσεων, ενώ δεν αποκλείεται να ζητήσει ενίσχυση των κανόνων εμπλοκής, ή ακόμη και αναθεώρηση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης. Παράλληλα, η πιθανή επιβεβαίωση της ευθύνης της Χεζμπολάχ, θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις της οργάνωσης με ευρωπαϊκές χώρες και να οδηγήσει σε νέες κυρώσεις ή πολιτικές πιέσεις.

Σε περιφερειακό επίπεδο, το συμβάν ενδέχεται να αυξήσει την ένταση μεταξύ του Λιβάνου και άλλων δρώντων στη Μέση Ανατολή, ιδίως σε μια περίοδο ήδη εύθραυστης ισορροπίας. Επιπλέον, η ασφάλεια των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική παρουσία και δράση διεθνών δυνάμεων στην περιοχή.

Η UNIFIL καταδίκασε την «σκόπιμη επίθεση κατά ειρηνευτών» και ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

