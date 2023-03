Η πιο θερμή ημέρα εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια ήταν η σημερινή για το Σίδνεϊ

Περιοχές της Ανατολικής Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένου και του Σίδνεϊ, κατέγραψαν σήμερα τη θερμότερη ημέρα για μία χρονική περίοδο μεγαλύτερη της διετίας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις.

Οι πυροσβέστες παλεύουν για την κατάσβεση 40 δασικών πυρκαγιών σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία, όπου και διαμένει το 1/3 των Αυστραλών, με την προσπάθεια κατάσβεσης να γίνεται τόσο με επίγεια μέσα, όσο και με αεροσκάφη.

Μία φωτιά κοντά στο Μαντγκί και σε απόσταση μεγαλύτερη των 250 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Σίδνεϊ, έχει θέσει την περιοχή σε κατάσταση συναγερμού. Τα συνεργεία πυρόσβεσης παρότρυναν τους κατοίκους να βρουν ασφαλή καταφύγια στην περιοχή, καθώς ήταν αργά πλέον για να την εγκαταλείψουν.

Συνολικοί περιορισμοί για τις φωτιές έχουν τώρα επιβληθεί σε πολλές περιοχές κατά μήκος του μεγαλύτερου μέρους της Νέας Νότιας Ουαλίας, ενώ 35 δημόσια σχολεία, τα περισσότερα από αυτά σε περιοχές της ενδοχώρας έκλεισαν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Becoming cool and windy with showers and gusty storms for parts of SA, Vic & Tas; damaging gusts about alpine areas. In contrast, generally hot, dry and windy for NSW from Mon-Wed, elevating fire dangers, a Fire Weather Warning is current. More info: https://t.co/qNmhxEk1PY pic.twitter.com/2TRRYPHbph