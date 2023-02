Έβρεξε... ψάρια σε πόλη της Αυστραλίας- Γέμισαν οι δρόμοι (φωτογραφίες)

Έκπληκτοι μείνανε οι κάτοικοι ενός μακρινού οικισμού στην Αυστραλία.στο Lajamanu όταν είδαν προ ημερών από τον ουρανό να βρέχει... ψάρια με αποτέλεσμα οι δρόμοι μετά να είναι γεμάτοι από ψάρια. Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο καιρικό φαινόμενο που αν και σπάνιο, δεν είναι και εντελώς πρωτοφανές.

Ο δημοτικός σύμβουλος της περιοχής τους ενημέρωσε ότι μια μεγάλη καταιγίδα οδεύει προς την κοινότητά τους. Οι ντόπιοι νόμιζαν ότι ήταν απλώς βροχή. Αλλά όταν άρχισε να πέφτει η βροχή, οι ντόπιοι είδαν να πέφτουν και... ψάρια.

Ωστόσο, παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν όπως το 2010 αλλά και παλιότερα το 2004 και το 1974.

