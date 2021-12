Ο Γουόρεν Μπάφετ μπορεί να διαθέτει περιουσία 106,8 δισ. δολαρίων και τον τίτλο του 8ου πλουσιότερου ανθρώπου στη γη, όμως είναι διάσημος για τη λιτή ζωή και την ολιγαρκή φιλοσοφία του. Εδώ και 40 χρόνια αμείβεται μόλις με 100.000 δολάρια τον χρόνο από την Berkshire Hathaway.

Όμως εκεί όπου δεν κάνει εκπτώσεις είναι στο ζήτημα της ασφάλειας. Η Berkshire πληρώνει κατά μέσο όρο 339.000 δολάρια ετησίως, τα τελευταία χρόνια, για την προσωπική του ασφάλεια και την ασφάλεια του σπιτιού του.

Ο λόγος είναι γιατί δύο άνδρες είχαν προσπαθήσει να απαγάγουν τον Μπάφετ το 1987 για να ζητήσουν λύτρα, με αποτέλεσμα ο δισεκατομμυριούχος να δίνει μεγάλη βαρύτητα στο θέμα της ασφάλειας έκτοτε.

Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν οι έξυπνες χρηματιστηριακές επενδύσεις και τα επιτυχημένα επιχειρηματικά deals του Μπάφετ άρχιζαν να αποδίδουν. Όπως γράφει η Άλις Σρέντερ στο «The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life», ο μεγαλοεπενδυτής μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα του Forbes με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς το 1985, όταν μάλιστα ήταν ένας από τους μόλις 14 δισεκατομμυριούχους της λίστας.

Πλέον, ο CEO της Berkshire Hathaway βρισκόταν κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που οι εγκληματίες δεν άργησαν να παρατηρήσουν. Δύο άνδρες, οπλισμένοι με ψεύτικο 45άρι, εμφανίστηκαν στο γραφείο του Μπάφετ στην Όμαχα το 1987.

Σχέδιό τους ήταν να απαγάγουν τον δισεκατομμυριούχο και να απαιτήσουν 100.000 δολάρια από το χρηματοκιβώτιό του, ποσό που αντιστοιχεί σε 245.000 δολάρια σε σημερινά χρήματα.

Όμως οι φρουροί του κτιρίου και η αστυνομία ανέτρεψαν τα σχέδιά τους.

Ο Μπάφετ ταρακουνήθηκε και παρότι απέρριψε την ιδέα να κυκλοφορεί με προσωπικό σωματοφύλακα, εντούτοις τοποθέτησε μία κάμερα ασφαλείας και μία βαριά μεταλλική πόρτα στο γραφείο του.

Πηγή: moneyreview

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις