Η Ουάσινγκτον χαιρέτισε την Πέμπτη τη σύλληψη την Τετάρτη, στο Μεξικό, ενός εμπόρου ναρκωτικών και φερόμενου ως δολοφόνου του ισχυρού καρτέλ Σιναλόα, του οποίου την έκδοση ελπίζουν πως θα έχουν γρήγορα οι αμερικανικές αρχές.

"Θέλω να ευχαριστήσω (τον πρόεδρο του Μεξικού 'Αντρες Μανουέλ) Λόπες Ομπραδόρ, τον μεξικανικό στρατό και τις ειδικές δυνάμεις για τη σύλληψη του 'Ελ Νίνι' και να χαιρετίσω τους θαρραλέους άνδρες και γυναίκες των μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας που έφεραν εις πέρας αυτή την επιχείρηση", δήλωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν σε ανακοίνωση.

Ο Νέστορ Ισίντρο Πέρες Σάλας ή "Ελ Νίνι" είναι στενός συνεργάτης ενός εκ των γιων του βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν Γκουσμάν ή "Ελ Τσάπο", ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνελήφθη στην πόλη Κουλιακάν, στο βορειοδυτικό Μεξικό.

Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ δήλωσε σε άλλο δελτίο Τύπου ότι η Ουάσινγκτον θέλει την "ταχεία έκδοσή" του για να τον οδηγήσει ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Περιέγραψε τον "Ελ Νίνι" ως "έναν από τους σημαντικότερους δολοφόνους ή 'σικάριος' του καρτέλ Σιναλόα, ο οποίος μαζί με τους άνδρες του έχει "σκοτώσει, βασανίσει και απαγάγει αντιπάλους, μάρτυρες και άλλους που αντιτίθενταν στους 'Τσαπίτος'".

"Τσαπίτος" αποκαλούνται οι γιοι του "Ελ Τσάπο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

