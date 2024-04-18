Οι ΗΠΑ επαναφέρουν σε ισχύ τις κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας

Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την επανεπιβολή των κυρώσεων σε βάρος των τομέων του πετρελαίου και αερίου της Βενεζουέλας, καθώς κατ’ αυτήν η κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο συνεχίζει την πολιτική καταστολής της αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ανακαλεί έτσι την ελάφρυνση ορισμένων κυρώσεων που είχαν ανακοινωθεί έπειτα από τη συμφωνία που υπογράφτηκε τον Οκτώβριο στα Μπαρμπάντος ανάμεσα σε αντιπροσώπους του προέδρου Μαδούρο και της αντιπολίτευσης για τη διεξαγωγή, εντός της τρέχουσας χρονιάς, ελεύθερων και δίκαιων προεδρικών εκλογών.

Μολονότι είχε χαιρετίσει το εκλογικό χρονοδιάγραμμα, που προβλέπει ότι η διαδικασία θα γίνει την 28η Ιουλίου με παρόντες διεθνείς παρατηρητές, η Ουάσιγκτον καταδίκασε το ότι δεν επετράπη να θέσει υποψηφιότητα η αντιπολιτευόμενη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, φαβορί κατά δημοσκοπήσεις, ούτε η αντικαταστάτριά της Κορίνα Γιόρις.

«Είμαστε ανήσυχοι για το γεγονός ότι ο Μαδούρο και οι αντιπρόσωποί του εμπόδισαν τη δημοκρατική αντιπολίτευση να κατοχυρώσει τη συμμετοχή της υποψήφιας της επιλογής της, επιδόθηκε σε διωγμό και εκφοβισμό αντιπολιτευόμενων και έθεσε άδικα υπό κράτηση πολιτικούς και μέλη της κοινωνίας των πολιτών», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Καλούμε εκ νέου τον Μαδούρο να επιτρέψει σε όλους τους υποψήφιους και τα κόμματα να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία και να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους», πρόσθεσε ο κ. Μίλερ.

Η ισχύς γενικής άδειας γνωστής ως «GL44», που επέτρεπε για έξι μήνες συναλλαγές με τους τομείς του πετρελαίου και αερίου της Βενεζουέλας, εκπνέει σήμερα και δεν θα ανανεωθεί, επιβεβαίωσαν οι αμερικανικές αρχές. Οι εταιρείες έχουν προθεσμία ως την 31η Μαΐου για να συμμορφωθούν μετά την επανεπιβολή των κυρώσεων.

Η απόφαση αποτελεί «συνέπεια της ανικανότητας του καθεστώτος του Μαδούρο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της συμφωνίας. Το καθεστώς παραβίασε όλα τα στοιχεία της συμφωνίας των Μπαρμπάντος και μάλιστα προχώρησε σε κύμα βάρβαρης καταστολής», είπε η κυρία Ματσάδο στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Δεν πρόκειται» να διεξαχθούν «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές», συνέχισε. «Ελπίζω (...) το καθεστώς να καταλάβει πως είναι προτιμότερο όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Νικολάς Μαδούρο, να αποδεχθούν τους όρους της συμφωνίας των Μπαρμπάντος», επέμεινε.

Με αμερικανικές κυρώσεις ή χωρίς, η πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας δεν πρόκειται να σταματήσει να λειτουργεί, τόνισε χθες σε δημοσιογράφους ο Πέδρο Τεγετσέα, υπουργός Πετρελαίου της λατινοαμερικάνικης χώρας και πρόεδρος της γιγάντιας δημόσιας επιχείρησης PdVSA, ήδη πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση της Ουάσιγκτον.

«Θα συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά, να αναπτυσσόμαστε», δήλωσε ο κ. Τεγετσέα, διαβεβαιώνοντας πως η επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων δεν θα έχει «καμιά συνέπεια στην οικονομία».

Οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει στα τέλη Ιανουαρίου πως εννοούσαν να επαναφέρουν σε ισχύ τις κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας. Το Καράκας αντέδρασε την εποχή καταγγέλλοντας τον «χοντροκομμένο και αδικαιολόγητο εκβιασμό» της Ουάσιγκτον. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη επαναφέρει σε ισχύ κυρώσεις σε βάρος της δημόσιας επιχείρησης Minerven, που διαχειρίζεται χρυσωρυχεία.

Ο Νικολάς Μαδούρο διεκδικεί τρίτη εξαετή θητεία στην προεδρία· οι αμερικανικές κυρώσεις στους τομείς του πετρελαίου και του αερίου, που επιβάλλονται από το 2019, εντάσσονταν σε εκστρατεία με σκοπό να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εξουσία, έπειτα από την επανεκλογή του, που δεν αναγνώρισαν ούτε η αντιπολίτευση ούτε οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, το 2018.

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφθασε την Κυριακή στο Καράκας για να αρχίσει την αποστολή παρατήρησης των προεδρικών εκλογών της 28ης Ιουλίου. Αντιπροσωπεία του Κέντρου Κάρτερ των ΗΠΑ αναμένεται στη χώρα την επόμενη εβδομάδα. Πάνελ ειδικών του ΟΗΕ προγραμματίζεται να ταξιδέψει εντός Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.