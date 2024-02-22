Νέες κυρώσεις σε Ρώσους και παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία ανακοίνωσε η Βρετανία

Νεκρή με τραύματα στην κοιλιά από μαχαίρι βρέθηκε 78χρονη σε διαμέρισμα στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ενώ δίπλα της, πεσμένος στο έδαφος και σε κωματώδη κατάσταση - πιθανότατα - ύστερα από κατανάλωση χαπιών, εντοπίστηκε ο 88χρονος σύζυγός της.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι βρήκε ο ανιψιός τους γύρω στις 12 το μεσημέρι και στο σημείο κλήθηκε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης που ανέλαβε τις έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα δεν ήταν αναστατωμένο ούτε διαπιστώθηκαν ίχνη διάρρηξης. Από την Αστυνομία εξετάζεται η εκδοχή ο 88χρονος να σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ για την 78χρονη παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

