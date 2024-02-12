Πρωτόγνωρες καταστάσεις βιώνουν οι κάτοικοι στο Άμπου Ντάμπι και στο Ντουμπάι λόγω της κλιματικής κρίσης καθώς οι χώρες πλήττονται από σφοδρή κακοκαιρία.

Οι κάτοικοι ξύπνησαν το πρωί της Δευτέρας από αστραπές, βροντές και καταρρακτώδη βροχή. Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές δεν έλλειψε ακόμα και το χαλάζι.

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) εξέδωσε κόκκινο και κίτρινο συναγερμό για να προειδοποιήσει για περισσότερες βροχές μέχρι τις έξι το απόγευμα. Πρόκειται για μια αστοθή περίοδο που προκαλείται ως αποτέλεσμα μια ψυχρής αέριας μάζας και δυτικών ρευμάτων με διαφορετικές ποσότητες νεφών να ρέουν πάνω από τη χώρα από τη Δύση, σύμφωνα με το NCM.

🇦🇪 | Violenta tempestade de granizo atingiu a região de Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos pic.twitter.com/H7gv633Sxl — World Events 🌎 (@Eventmund) February 12, 2024

«Ως αποτέλεσμα της σταδιακής εμβάθυνσης της άνω κοιλότητας του αέρα, η ποσότητα των νεφών αυξάνεται σε ξεχωριστές περιοχές», προστίθεται στην πρόβλεψη.

Λόγω της κακοκαιρίας το υπουργικό συμβούλιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε ήδη ανακοινώσει την εξ αποστάσεως εργασία αλλά και τα εξ αποστάσεως μαθήματα στα σχολεία.





Πηγή: skai.gr

