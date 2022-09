Η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου (φωτογραφίες)

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ζελένσκι την νύχτα της Τετάρτης, Κίεβο και Μόσχα αντάλλαξαν αιχμαλώτους σε μία επιχείρηση που «που προετοιμαζόταν για καιρό».

Σε μια αιφνιδιαστική μαζική ανταλλαγή κρατουμένων – η μεγαλύτερη που έχει γίνει κατά την διάρκεια του πολέμου, από την εισβολή της Ρωσίας στις 24η Φεβρουαρίου – προχώρησαν η Ουκρανία και η Ρωσία.

Video of prisoner exchange between Russia and Ukraine, which reportedly included swap of pro-Russian Ukrainian MP Viktor Medvedchuk for defenders of Mariupol #Ukraine #Russia pic.twitter.com/CAVeD5Hj6S — Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) September 21, 2022

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ζελένσκι την νύχτα της Τετάρτης, Κίεβο και Μόσχα αντάλλαξαν αιχμαλώτους σε μία επιχείρηση που «που προετοιμαζόταν για καιρό». Η ανταλλαγή αφορούσε την απελευθέρωση 215 Ουκρανών και ξένων μαχητών που πολεμούσαν στο πλευρό τους, για 55 Ρώσους στρατιώτες.

Ανάμεσα στους απελευθερωμένους Ουκρανούς είναι και αξιωματικοί της μάχης Αζοφστάλ, στο εργοστάσιο χαλυβουργίας που για το Κίεβο σύμβολο της αντίστασης στη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας. Οι επικεφαλής της άμυνας στην Αζοφστάλ, μεταφέρθηκαν στην Τουρκία, όπου και θα παραμείνουν «με απόλυτη ασφάλεια και σε άνετες συνθήκες» ως «το τέλος του πολέμου», δυνάμει συμφωνίας με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διευκρίνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Από την άλλη πλευρά, οι Ουκρανοί απελευθέρωσαν 55 Ρώσους στρατιώτες, ανάμεσά τους και ο ουκρανός πρώην βουλευτής, ολιγάρχης και στενός φίλος του Πούτιν, Βίκτορ Μεντβεντσούκ.

In return, Ukraine handed over more than 50 Russian troops, including pro-Russian politician Viktor Medvedchuk, to the Russian side. pic.twitter.com/MOsbizRZP9 — Clash Report (@clashreport) September 21, 2022

Στους αλλοδαπούς που αφέθηκαν ελεύθεροι περιλαμβάνονται δύο Βρετανοί και ένας Μαροκινός που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο τον Ιούνιο, αφού συνελήφθησαν να πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας.

Επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι άλλοι τρεις Βρετανοί, δύο Αμερικανοί, ένας Κροάτης και ένας Σουηδός υπήκοος.



Two American veterans and five British citizens who had been held by Russian-backed forces for months have been released as part of the prisoner swap between Russia and Ukraine that was brokered by Saudi Arabia https://t.co/xr3p0R9Tkl — CNN Politics (@CNNPolitics) September 21, 2022

Το Politico χαρακτήρισε την ανταλλαγή κρατουμένων «τεράστια» και το Reuters «μείζονος σημασίας» και «αιφνιδιαστική» κίνηση, την μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ των δύο χωρών από την αρχή της σύρραξης,

Commanders of the Azovstal defense, including Denys Prokopenko, the head of the Azov regiment, deputy commander Svyatoslav Palamar and marine commander Serhiy Volynsky, were among the 215 people released from Russian captivity in a massive prisoner exchange on Sept. 21. pic.twitter.com/EmKzuongWT — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 21, 2022

