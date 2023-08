Η «Μεγάλη Παραίτηση» τελείωσε λένε οι οικονομολόγοι - Τι σημαίνει αυτό; Κόσμος 14:51, 02.08.2023 linkedin

Η «Μεγάλη Παραίτηση» είχε ως αποτέλεσμα 47 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ να παραιτηθούν το 2021 και 50 εκατομμύρια περισσότεροι το 2022, σύμφωνα με στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ