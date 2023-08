Κίνα: Τέλος το Ίντερνετ για τους ανήλικους κατά τη διάρκεια της νύχτας Κόσμος 14:27, 02.08.2023 linkedin

Σύμφωνα με την κινεζική Διοίκηση Κυβερνοχώρου, οι νέοι κανονισμοί θα επιτρέψουν «να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και υγιές ιντερνετικό περιβάλλον για τους ανηλίκους»