Ο επικεφαλής ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια στη Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτείται αφότου κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Ο Ματιάς Βισερά, διευθυντής του έγκριτου πανεπιστημίου Sciences-Po στο Παρίσι, έγινε στόχος διαμαρτυρίας από οργισμένους φοιτητές, οι οποίοι ζητούσαν την παραίτησή του όταν ο ίδιος και η σύντροφός του Ανισά Μπονφόν τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση τον Δεκέμβριο κατηγορώντας ο έναν τον άλλον για ενδοοικογενειακή βία.

«Ενημερώθηκα ότι η πρώην σύντροφός μου και εγώ ο ίδιος κληθήκαμε να παρουσιαστούμε ενώπιον ποινικού δικαστηρίου», έγραψε ο Βισερά σε μήνυμά του που απέστειλε σήμερα στο διδακτικό προσωπικό του ιδρύματος διευκρινίζοντας ότι αποφάσισε να παραιτηθεί για να "προστατεύσει" τη σχολή από τυχόν αντίκτυπο εξαιτίας της υπόθεσης.

Ήδη, ο Βισερά είχε παραιτηθεί προσωρινά τον Ιανουάριο μετά την προανάκριση που είχε διατάξει εις βάρος του η εισαγγελία του Παρισίου και την κατάληψη του ιδρύματος από φοιτητές που διαμαρτυρήθηκαν κατά της "ασυλίας" για άτομα που διαπράττουν "σεξουαλική και σεξιστική βία", όπως κατήγγειλαν.

Επέμεινε ότι ποτέ δεν διέπραξε ενδοοικογενειακή βία, αλλά αναγνώρισε ότι «πιθανόν να κλονίστηκε η εμπιστοσύνη».

Στη Sciences Po Paris φοιτούν περίπου 15.000 φοιτητές, οι μισοί από τους οποίους είναι ξένοι και το 25% υπότροφοι.

Παρότι συχνά παρουσιάζεται ως το «εργοστάσιο της γαλλικής ελίτ», το πανεπιστήμιο Sciences Po Paris έχει καταγράψει σκάνδαλα που αφορούν τους επικεφαλής του για περίπου δέκα χρόνια, χωρίς προς το παρόν να έχει αλλοιωθεί το ακαδημαϊκό κύρος του.

Ο Ματιάς Βισερά ανέλαβε επικεφαλής του Sciences Po Paris τον Νοέμβριο του 2021 παραλαμβάνοντας από τον Φρεντερίκ Μιόν, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους επειδή απέκρυψε υποψίες αιμομιξίας που αφορούσαν τον διάσημο αναλυτή, συνταγματολόγο και πρώην ευρωβουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Ντιαμέλ.

Ο Ντιαμέλ ήταν τότε πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Πολιτικών Επιστημών (FNSP) που εποπτεύει το Sciences Po Paris.

Πρώην φοιτητής του Sciences Po, από το οποίο αποφοίτησε το 2000, ο Ματιάς Βισερά υπήρξε συμφοιτητής του προέδρου της χώρας Εμανουέλ Μακρόν στην Εθνική Σχολή Διοίκησης (ENA), το εμβληματικό ίδρυμα του ανώτερου δημόσιου τομέα.

Λίγο μετά την άφιξή του ως επικεφαλής του Science Po, διακήρυξε ότι η «απόλυτη προτεραιότητά» του θα ήταν η αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

