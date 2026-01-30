Οι συγγενείς των 45 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία ορκίστηκαν την Πέμπτη να ανακαλύψουν τα αίτια της σύγκρουσης των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, δίνοντας την υπόσχεσή τους ενώπιον των επιζώντων που φορούσαν ακόμη επιδέσμους κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης λειτουργίας.

«Μόνο η αλήθεια θα μας βοηθήσει να επουλώσουμε αυτή την πληγή. Θα μάθουμε την αλήθεια, θα αγωνιστούμε ώστε να μην υπάρξει ποτέ άλλη τραγωδία», δήλωσε η Λιλιάνα Σάενθ, η οποία έχασε τη μητέρα της, στην τελετή στην πόλη Ουέλβα, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια.

Η Ισπανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη σιδηροδρομική τραγωδία της 18ης Ιανουαρίου κοντά στο χωριό Αντάμουζ στη νότια Ισπανία, ένα από τα πιο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ευρωπαϊκή ιστορία, όπως σημειώνει το Reuters.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα ερευνάται το κατά πόσον η κυβέρνηση έχει επενδύσει επαρκώς στη συντήρηση του περίφημου σιδηροδρομικού συστήματος της Ισπανίας, καθώς ένα ακόμη δυστύχημα σημειώθηκε την ίδια εβδομάδα, στην Καταλονία, προκαλώντας τον θάνατο ενός μηχανοδηγού.

Ένα ράγισμα στις ράγες φαίνεται να υπήρχε πριν το τρένο το οποίο κατευθυνόταν (από τη Μάλαγα) στη Μαδρίτη εκτροχιαστεί και χτυπηθεί από ένα δεύτερο τρένο με προορισμό την Ουέλβα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση 20 δευτερόλεπτα αργότερα, σύμφωνα με τις αρχές.αρχές.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δεν παρευρέθηκαν στην τελετή.

«Είμαστε οι 45 οικογένειες που θα αντάλλαζαν όλο τον χρυσό του κόσμου, με την ευκαιρία να μετακινήσουμε τους δείκτες του ρολογιού μόλις 20 δευτερόλεπτα μπροστά», δήλωσε η Σάενθ, η οποία παραβρέθηκε με τον αδελφό της σε μια συγκέντρωση εκατοντάδων συγγενών των θυμάτων και ορισμένων από τους επιζώντες.

Πηγή: skai.gr

