Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, κοντά στην περιοχή Αδαμούθ και την Κόρδοβα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε τη σύγκρουση «τρομερή» και προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων ίσως αυξηθεί, λόγω των «πολύ ανησυχητικών πληροφοριών» που υπάρχουν.

Επιβάτες και δημοσιογράφοι περιέγραψαν τη σύγκρουση ως ταινία φρίκης.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο συρμοί υψηλής ταχύτητας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους χθες Κυριακή, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν η χωροφυλακή και το υπουργείο Εσωτερικών.

'Eνας εκ των νεκρών είναι ο μηχανοδηγός ενός από τα τρένα.

Σύμφωνα με την El Mundo, υπάρχουν 170 ελαφρά τραυματίες, 75 άτομα νοσηλεύονται, ενώ οι σοβαρά τραυματίες ανέρχονται σε 15.

Το δυστύχημα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Ισπανίας, σημειώθηκε στην περιοχή Αδαμούθ, κοντά στην Κόρδοβα.

Ο Iσπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε προειδοποίησε μέσω X ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα.

Oι 24 από τους τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την El Pais.

Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.

Σύμφωνα με τον κ. Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από τη Μάλαγα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δυο τρένων, με εκατοντάδες επιβάτες, ήταν τέτοια που «τα δυο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο κ. Πουέντε, τονίζοντας πως «η προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή είναι «να διασωθούν θύματα».

«Η αμαξοστοιχία της Iryo "6189" από Μάλαγα - (προς Μαδρίτη) εκτροχιάστηκε στην Αδαμούθ, προσκρούοντας στις παρακείμενες γραμμές. Η αμαξοστοιχία (Μαδρίτη) προς Ουέλβα, η οποία κινούνταν στην παρακείμενη γραμμή, εκτροχιάστηκε επίσης», ανακοίνωσε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Adif, ο εθνικός φορέας διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας.

Η Adif ενημέρωσε ότι το ατύχημα συνέβη στις 18:40 μ.μ. (17:40 GMT), περίπου 10 λεπτά αφότου το τρένο της Iryo αναχώρησε από την Κόρδοβα με κατεύθυνση τη Μαδρίτη.

Η Iryo είναι ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στον ιταλικό κρατικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato. Η αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν ένα τρένο Freccia 1000 που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα - Μαδρίτη, δήλωσε εκπρόσωπος της Ferrovie dello Stato.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά λύπη της για το συμβάν και ενημέρωσε ότι έχει ενεργοποιήσει όλα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της κατάστασης.

Το δεύτερο τρένο ανήκε στη Renfe, η οποία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το δυστύχημα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε ότι «παρακολουθεί στενά» την εξέλιξη των γεγονότων, διαβεβαιώνοντας πως η κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη «συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές» που επιχειρούν επιτόπου.

Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια (της) στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».Ο απολογισμός θεωρείται πως είναι πιθανό να γίνει πιο βαρύς: νωρίτερα οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έκαναν λόγο για ανθρώπους παγιδευμένους στους συρμούς.

Αργότερα, ο υπουργός Μεταφορών Πουέντε διαβεβαίωσε πως «όλοι» όσοι χρειάζονται ιατρική βοήθεια «απομακρύνθηκαν» από τους δυο συρμούς.

«Το μέταλλο (των βαγονιών) έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό», εξήγησε ο Φρανθίσκο Κάρμονα, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, στη δημόσια τηλεόραση TVE. «Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς».

«Χρειάστηκε να μετακινήσουμε πτώμα για να μπορέσουμε να φθάσουμε σε επιζήσαντες», πρόσθεσε.

«Ταινία φρίκης»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (...) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Στον μεγάλο μαδριλένικο σταθμό Ατότσα, «αναπτύχθηκαν ομάδες (ψυχολογικής) υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες» των θυμάτων, ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.

Εξαιτίας του δυστυχήματος «η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας (σ.σ. πόλεις της νότιας Ισπανίας) διακόπτεται τουλάχιστον τη νύχτα» της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε μέσω X ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif).

Στην Ισπανία δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές άλλης πρόσφατης τραγωδίας, των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την 29η Οκτωβρίου 2024 κυρίως τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω, πάνω από 230 νεκρούς.

Νύχτα βαθιάς οδύνης

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά «το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα» χθες Κυριακή στο βράδυ στη νότια Ισπανία το οποίο, κατά τον μέχρι στιγμής απολογισμό των αρχών, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους.

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που καταγράφτηκε χθες Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.

«Σιδηροδρομική τραγωδία πλήττει την Ανδαλουσία. Σκεφτόμαστε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό σας», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας μέσω X -στα ισπανικά και στα γαλλικά- τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου εκατό τραυματίστηκαν στο χθεσινό δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο συρμοί υψηλής ταχύτητας οι οποίοι εκτροχιάστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.