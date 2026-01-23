Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση που δημοσίευσε την Παρασκευή η CIAF, η αρχή που διερευνά τα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία, η ρωγμή στις ράγες φαίνεται ότι είχε προκληθεί πριν από την εκτροχιασμό του τρένου υψηλής ταχύτητας στην Αδαμούθ την περασμένη Κυριακή.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 45 άτομα -ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ευρώπη. Το πρώτο τρένο, που ανήκε στην ιδιωτική κοινοπραξία Iryo, εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με ένα άλλο τρένο υψηλής ταχύτητας της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

«Με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, μπορεί να υποτεθεί ότι η ρωγμή στις ράγες προκλήθηκε πριν περάσει το τρένο της Iryo που εμπλέκεται στο δυστύχημα και, επομένως, πριν από τον εκτροχιασμό», αναφέρεται στην έκθεση της CIAF, η οποία δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του οργανισμού, σημειώνει το Reuters.

