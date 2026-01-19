Λογαριασμός
Τριήμερο εθνικό πένθος για τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία - Ο Σάντσεθ υπόσχεται «ενδελεχή κι απολύτως διαφανή» έρευνα

Ο Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, τονίζοντας πως θα διεξαχθεί πλήρης και διαφανής έρευνα

Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος για το δυστύχημα και υπόσχεση διαφανούς έρευνας

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

