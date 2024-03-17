Η Γαλλία θέλει να διεξαχθούν εκλογές στην Αϊτή «γρήγορα»

Η γαλλική διπλωματία επιθυμεί να σχηματιστεί προεδρικό μεταβατικό συμβούλιο στην Αϊτή άμεσα και καλεί να διεξαχθούν εκλογές στη χώρα «γρήγορα», τόνισαν πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στο Κε ντ’ Ορσέ χθες Σάββατο.

Η δημιουργία προεδρικού συμβουλίου πολιτικής μετάβασης υποστηρίζεται από την κοινότητα των χωρών της Καραϊβικής (CARICOM), τον ΟΗΕ και τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο συμφωνίας για την έξοδο της χώρας από την κρίση η οποία κλείστηκε τη Δευτέρα, μετά την οποία ο αμφισβητούμενος de facto πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί υπέβαλε την παραίτησή του.

Η συμφωνία αυτή «δεν θα είναι εύκολο να εφαρμοστεί, αλλά πρέπει να υποστηριχθεί καθώς δίνει στην Αϊτή ιστορική ευκαιρία» να βγει από την κρίση και αποτελεί «φόρμουλα χωρίς αποκλεισμούς», στην οποία συμπεριλήφθηκε μεγάλο μέρος των πολιτικών δυνάμεων, εκτιμά το γαλλικό ΥΠΕΞ, σύμφωνα με τις πηγές.

«Μπορούμε να την υποστηρίξουμε, αλλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε αντί των Αϊτινών. Θέλουμε ο αϊτινός λαός να οργανώσει εκλογές γρήγορα», πρόσθεσαν.

Πάντα σύμφωνα με το Παρίσι υπήρξε «γενική συναίνεση» στην έκτακτη σύνοδο στο Κίνγκστον να αποκλειστούν από το μεταβατικό συμβούλιο «καταδικασμένοι», «διωκόμενοι από τη δικαιοσύνη», ούτε πρόσωπα «στα οποία έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις».

Η Αϊτή παραμένει βυθισμένη σε κατάσταση σχεδόν πλήρους αναρχίας, καθώς ολόκληροι τομείς της, συμπεριλαμβανομένου του 80% της πρωτεύουσας, έχουν πέσει στα χέρια ένοπλων συμμοριών που επιδίδονται σε ωμότητες, δολοφονίες, βιασμούς, απαγωγές για λύτρα...

Μέρος των Αϊτινών ωστόσο επικρίνει την ιδέα να σχηματιστεί συμβούλιο μετάβασης, καθώς την εκλαμβάνει ως ξένη επέμβαση.

Η χώρα δεν έχει πλέον κοινοβούλιο, ούτε πρόεδρο, μετά τη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ τον Ιούλιο του 2021· στην Αϊτή έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016.

Και πλέον οι συμμορίες επιδίδονται σε «φρικιαστικές βαρβαρότητες», τόνισαν οι γαλλικές διπλωματικές πηγές.

Για να αντιμετωπιστούν οι εγκληματικές οργανώσεις, το Παρίσι παρέχει οικονομική στήριξη στην αϊτινή αστυνομία, που εκτιμάται πως ανήλθε σε 1 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ακόμη, έχει υποσχεθεί να διαθέσει πάνω από 3 εκατ. ευρώ για να υποστηρίξει την ανάπτυξη κενυατών αστυνομικών στην Αϊτή, που προβλέπεται εντός των ορίων της αποστολής διεθνούς οπλισμένης δύναμης, όμως αναβλήθηκε ωσότου αναλάβει την εξουσία το μεταβατικό συμβούλιο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

