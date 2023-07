Η FSB εισέβαλε στο «παλάτι» του Πριγκόζιν: Βρέθηκαν όπλα, χρήματα και... πολλές περούκες

Έφοδο στο «παλάτι» του ιδιοκτήτη της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, στην Αγία Πετρούπολη, έκαναν οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, στην διάρκεια της οποίας εντόπισαν όπλα, πυρομαχικά, ράβδους χρυσού, έναν βαλσαμωμένο αλιγάτορα και ένα ντουλάπι γεμάτο... με περούκες.

Ο Πριγκόζιν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος.

Η εφημερίδα Izvestia δημοσίευσε εικόνες και βίντεο από την έφοδο, όπου φαίνεται να έχουν βρεθεί πλαστά διαβατήρια και μια φωτογραφία με κορνίζα που φέρεται να δείχνει τα κομμένα κεφάλια των εχθρών του Πριγκόζιν.

Prigozhin's St Petersburg home has been raided by Russian security services. They found wigs a sledgehammer, weapons, and gold bars, the value of which has not been calculated. Images and video were released by pro-Kremlin newspaper Izvestia. pic.twitter.com/ANRcuZrRU6

Σε άλλες φωτογραφίες από το εσωτερικό της πολυτελούς κατοικίας φαίνεται ένα πιάνο με ουρά στη βάση μιας σπειροειδούς μαρμάρινης σκάλας, καθώς και ένας χώρος σπα και σάουνας, όπως και εσωτερική πισίνα.

Επίσης, εμφανίζεται και μια υπερμεγέθης βαριοπούλα με τις λέξεις «για χρήση σε σημαντικές διαπραγματεύσεις» μέσα σε αίθουσα μπιλιάρδου.

Cannot believe I am spreading Russian news but Prigozhin has not denied it. According to "Izvestia" the home of Yevheni #Prigozhin was raised and private sanctuary, medical facilities, room for weapons, loads of cash and wigs (yes, wigs) were detected. pic.twitter.com/2RVIZyEXJm