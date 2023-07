Στους τέσσερις οι νεκροί στη Λβιβ - Ισχυρή απάντηση υπόσχεται ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε σήμερα μια «ισχυρή» απάντηση μετά τη ρωσική επίθεση εναντίον πολυκατοικίας στη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, από την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο.

«Σίγουρα θα δώσουμε απάντηση στον εχθρό. Ισχυρή (απάντηση)», ανέφερε στο Telegram o Ζελένσκι συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο στο οποίο φαίνονται πολλά κτίρια της πόλης που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

President #Zelenskyy published a video showing the aftermath of the #Russian attack on the civilian infrastructure of #Lviv.



At least four people were killed. pic.twitter.com/k9XvjHn1ON