Θα ζήλευε και ο «Σημαδεμένος»: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την πολυτελή έπαυλη του Πριγκόζιν

Ανείπωτος πλούτος… Πλάνα και φωτογραφίες από τις έρευνες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) στην έπαυλη, και το γραφείο, του Γεβγκένι Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη δημοσιεύουν ρωσικά ΜΜΕ, με την έπαυλη να μην έχει να ζηλέψει τίποτε από επαύλεις κροίσων, ή... την έπαυλη του κινηματογραφικού «Σημαδεμένου». Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας την ημέρα της «ανταρσίας» του.



Στην έπαυλη εντοπίστηκαν οπλοστάσιο, πλαστά διαβατήρια, περούκες και ράβδοι χρυσού. Μεταξύ άλλων, η έπαυλη του αρχηγού της PMC Wagner είναι εξοπλισμένη με δικό της ελικοδρόμιο, πισίνα, σάουνα, ιδιωτικό ιατρείο και γυμναστήριο. Βρέθηκε μάλιστα και μια τεράστια βαριοπούλα με την επιγραφή «σε περίπτωση σημαντικών διαπραγματεύσεων».



Σημειώνεται ότι στον ιδρυτή της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης επέστρεψαν τα όπλα που του κατέσχεσαν την ημέρα της ανταρσίας που είχε οργανώσει, κατά τη διάρκεια των ερευνών σε δικές του δομές στην Αγία Πετρούπολη, όπως τα γραφεία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner και τα γραφεία του ομίλου μέσων ενημέρωσης «Πατριότ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου Fontanka.ru της Αγίας Πετρούπολης, ο Πριγκόζιν που έχει τη βάση του στην Λευκορωσία, επισκέφθηκε ο ίδιος τη διεύθυνση της FSB στην Αγία Πετρούπολη και την περιοχή του Λένινγκραντ, για να παραλάβει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ένα πιστόλι Glock που είχε παραλάβει ως βραβείο από τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.



Επίσης του επιστράφηκαν δύο καραμπίνες «Saiga», μια κοντόκανη αυστριακή καραμπίνα Steyr Mannlicher, ένα ημιαυτόματο τυφέκιο ARka και μερικά όπλα και πιστόλια, όπως επίσης και 10 δισεκατομμύρια ρούβλια (102 εκατ. ευρώ) τα οποία επίσης είχαν κατασχεθεί, γράφει ο ιστότοπος της Αγίας Πετρούπολης.



Αναφέρεται ότι μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των κατασχεθέντων όπλων και χρημάτων, ο Πριγκόζιν εγκατέλειψε αμέσως την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

There is also a video of the searches in #Prigozhin's office, which is also the office of "Patriot" Media Group



Recently, they announced the collapse of the media holding, and the CEO at the end recorded a video in which he spoke in detail about all the dirty secrets of their… https://t.co/77pRxNEHk3 pic.twitter.com/RxUZSsPlUt