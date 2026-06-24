Δεκάδες χιλιάδες σπίτια στη δυτική Γαλλία έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να κορυφωθούν σε όλη τη χώρα την Τετάρτη κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα που σπάει κάθε ρεκόρ, και ο οποίος έχει επηρεάσει όλη την Ευρώπη, που προετοιμάζεται για τα χειρότερα.

Γαλλία

Περίπου 68.000 σπίτια στη Βρετάνη έχουν επηρεαστεί, με την ηλεκτροδότηση να είναι απίθανο να αποκατασταθεί πλήρως πριν από το βράδυ της Τετάρτης το νωρίτερο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το 75% της Γαλλίας θα τεθεί σε μέγιστο συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα αύριο, από το μεσημέρι, ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Météo-France).

Περίπου 72 διαμερίσματα θα τεθούν σε «κόκκινο συναγερμό για καύσωνα», το υψηλότερο επίπεδο σε μια κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων.

Δέκα επτά διαμερίσματα θα βρίσκονται σε «πορτοκαλί συναγερμό», σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Météo-France.

Σήμερα, το επίπεδο μέγιστου συναγερμού αφορούσε 58 διαμερίσματα και ο πορτοκαλί συναγερμός 31 διαμερίσματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Περίπου 51,1 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στα 72 διαμερίσματα που θα κηρυχθούν αύριο σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η οποία βασίζεται σε εκτιμήσεις του πληθυσμού και του τελευταίου δελτίου της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, ήτοι πάνω από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού.

Συνολικά, στη Γαλλία, ο πορτοκαλί ή κόκκινος συναγερμός αφορά 63,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε 89 διαμερίσματα, ήτοι ένα ποσοστό άνω του 95% του πληθυσμού που ζει στη μητροπολιτική Γαλλία.

Στα διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό αύριο, 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι είναι ηλικίας 75 ετών ή περισσότερο, σύμφωνα με τα δεδομένα της Insee την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Η κορύφωση έρχεται αφότου η χώρα βίωσε την Τρίτη την πιο θερμή ημέρα της από τότε που άρχισαν να κρατούνται αρχεία, με μέση θερμοκρασία 29,8°C.

Το Πισός (Pissos), στη νοτιοδυτική περιοχή Λαντ (Landes), κατέγραψε μια καυτή θερμοκρασία 44,3°C την Τρίτη, ανέφερε η Météo France.

Η χώρα βίωσε επίσης την πιο θερμή νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ, από τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, με μέση θερμοκρασία 29,9°C σε ολόκληρη τη χώρα, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Η χώρα, μαζί με τις Ισπανία και Ιταλία, έχουν πληγεί περισσότερο από τον καύσωνα.

Τουλάχιστον σαράντα άνθρωποι έχουν πνιγεί σε περιστατικά που σχετίζονται με τον καύσωνα στη Γαλλία από την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό.

Πρόγνωση για τις μέγιστες θερμοκρασίες στην Ευρώπη την Τετάρτη/BBC

Μέγιστες θερμοκρασίες από 39 έως 40°C προβλέπονται στο μεγαλύτερο μέρος των δυτικών της χώρας, από το Παρίσι έως τη Βρετάνη, και αναμένεται να παραμείνουν οι ίδιες μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Στο Μπορντό, είναι πιθανό η θερμοκρασία-ρεκόρ όλων των εποχών της πόλης να σπάσει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 41,6°C στις 11 Αυγούστου 2025. Όμως τη Δευτέρα έφτασε τους 41,8°C, ενώ την Τρίτη ήταν 42,1°C.

Κάποια ανακούφιση από τη ζέστη αναμένεται από την Παρασκευή, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να πέσουν σταδιακά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αυτή η αλλαγή θα συνοδευτεί από καταιγίδες, φέρνοντας κίνδυνο για ξαφνικές πλημμύρες και μεγάλο χαλάζι.

Μιλώντας στο γαλλικό ραδιόφωνο, ο υπουργός Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού (Jean-Pierre Farandou) δήλωσε ότι «είμαστε στη διαδικασία να ανακαλύψουμε ότι έχουμε γίνει μια θερμή χώρα» και προειδοποίησε ότι η κοινωνία ίσως χρειαστεί να προσαρμοστεί.

Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας σε συναγερμό για τεράστιο κύμα καύσωνα. Με κόκκινο: Εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Με πορτοκαλί: Πολύ υψηλή θερμοκρασία. Με κίτρινο: Υψηλή θερμοκρασία

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών είναι υψηλότερος κατά τη διάρκεια ενός τόσο παρατεταμένου και έντονου καύσωνα.

Στην περιοχή Μαιν-ε-Λουάρ (Maine-et-Loire), περισσότεροι από 150 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για την καταπολέμηση μιας μεγάλης πυρκαγιάς την Τρίτη στο δάσος Μπρεϊνιόν (Breignon) στο Σαιν-Μακέρ-ντυ-Μπουά (Saint-Macaire-du-Bois). Τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι αρχές, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός. Αξιοθέατα στη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, έχουν επίσης επηρεαστεί από τον ζεστό καιρό.

Το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, το Λούβρο, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τις πόρτες του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το Λούβρο δήλωσε ότι το ιστορικό του κτίριο «παραμένει εύθραυστο, εξωτερικό και δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή», προσθέτοντας ότι «η συσσώρευση θερμότητας βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της στο τέλος της ημέρας και εντείνεται από τον όγκο των επισκεπτών».

Ο Πύργος του Άιφελ κλείνει επίσης νωρίτερα από το συνηθισμένο την Τρίτη και την Τετάρτη.

Μεταξύ εκείνων που έχασαν τη ζωή τους σε πνιγμούς που σχετίζονται με τον καύσωνα ήταν ένα εξάχρονο παιδί που είχε πάει σε μια μη φυλασσόμενη παραλία με τους γονείς του στο Μπεγκλ (Bègles) της Ζιρόντ (Gironde) το βράδυ της Τρίτης.

Μια 17χρονη κοπέλα πνίγηκε επίσης ενώ κολυμπούσε σε απαγορευμένη περιοχή του ποταμού Μάρνη (Marne) στο Σαν-συρ-Μαρν (Champs-sur-Marne), στα προάστια του Παρισιού.

Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο

Στη Γερμανία, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει στους 40°C το Σαββατοκύριακο.

Αρκετοί πνιγμοί έχουν αναφερθεί στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου ενός 26χρονου άνδρα που έχασε τη ζωή του αφού μπήκε στον ποταμό Δούναβη κοντά στο Ρέγκενσμπουργκ (Regensburg) στη Βαυαρία το βράδυ της Τρίτης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πέρασαν ώρες αναζητώντας τον Σύριο άνδρα, ο οποίος δεν ήξερε κολύμπι, χρησιμοποιώντας ελικόπτερο και βάρκες. Οι προσπάθειες ανάνηψής του, αφού βρέθηκε μερικές ώρες αργότερα, ήταν ανεπιτυχείς.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 37°C την Τετάρτη στη Γερμανία, και οι άνθρωποι προειδοποιούνται να μην υποτιμούν τους κινδύνους του κολυμπιού.

Υπάρχουν επίσης φόβοι για ξηρασία σε ορισμένες περιοχές. Στο Βρανδεμβούργο, την Έσση και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό με φειδώ, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Απαγορεύσεις για μπάρμπεκιου έχουν επίσης εισαχθεί σε πόλεις όπως η Στουτγκάρδη και το Φράιμπουργκ στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας σπάνιος κόκκινος συναγερμός για τη ζέστη ισχύει για περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να αγγίξουν τους 38°C την Πέμπτη.

Η χώρα κατέγραψε σήμερα την υψηλότερη θερμοκρασία της για τον Ιούνιο, φθάνοντας τους 35,7 βαθμούς Κελσίου στη νότια Αγγλία, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Το ρεκόρ καταγράφηκε στο Τσάρλγουντ, στο Σάρεϊ της Αγγλίας.

Το προηγούμενο ρεκόρ, από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές στα μητρώα το 1884, ήταν 35,6 βαθμοί Κελσίου την 29η Ιουνίου του 1957 στο Λονδίνο, με την ίδια θερμοκρασία να σημειώνεται επίσης το 1976, στις 28 Ιουνίου, στο Σάουθαμπτον.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταγραφεί στη Βρετανία ήταν τον Ιούλιο του 2022 και ανέρχεται σε 40,3 βαθμούς Κελσίου.

Το κύμα καύσωνα του Ιουνίου ακολουθεί το ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών του Μαΐου, όταν η χώρα κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα της για τον μήνα, στους 35,1 βαθμούς Κελσίου.

Το Met Office έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για ένα μεγάλο τμήμα του νότου της χώρας για τη σημερινή και αυριανή ημέρα.

Ισπανία και Ιταλία

Ενώ η Ισπανία βίωσε συνθήκες καύσωνα τις τελευταίες ημέρες, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αρχίσουν να πέφτουν στην Ιβηρική χερσόνησο την Τετάρτη.

Ωστόσο, οι κόκκινοι συναγερμοί για τη ζέστη παραμένουν σε ισχύ για περιοχές της βόρειας Ισπανίας, με μέγιστη θερμοκρασία 42°C να είναι πιθανή σε περιοχές της Χώρας των Βάσκων, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι η χώρα κατέγραψε τις υψηλότερες μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες της για τον Ιούνιο τουλάχιστον από το 1950, με τον μέσο όρο των 28,17°C της Τρίτης να σπάει το προηγούμενο ρεκόρ του 2025 των 28,01°C.

Στην Ιταλία, εν τω μεταξύ, 16 επαρχιακές πρωτεύουσες βρίσκονται τώρα υπό κόκκινο συναγερμό για τη ζέστη, με τη Λατίνα (Latina) να προστίθεται στη λίστα την Τετάρτη, ενώ το Μπάρι (Bari) θα προστεθεί την Πέμπτη, μετέδωσε το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ansa.

Πολλές ιταλικές πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό για τη ζέστη. Έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τις επόμενες δύο ημέρες. Με κόκκινο: Συνθήκες έκτακτης ανάγκης λόγω καύσωνα. Με πορτοκαλί: Η ζέστη αποτελεί ήδη κίνδυνο για την υγεία. Με κίτρινο: Πιθανός κίνδυνος για την υγεία λόγω της ζέστης

Ολλανδία και Βέλγιο

Ο καύσωνας επεκτάθηκε και σε άλλα μέρη της δυτικής Ευρώπης την Τετάρτη, με πορτοκαλί συναγερμό για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα να ισχύει για περιοχές των Κάτω Χωρών (Ολλανδία).

Η ολλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, KNMI, εξέδωσε προειδοποίηση καιρού με Κωδικό Πορτοκαλί, που αναφέρεται σε «υψηλή πιθανότητα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων» στις νότιες και κεντρικές περιοχές των Κάτω Χωρών από την Τετάρτη έως τουλάχιστον την Παρασκευή.

Η KNMI ανακοίνωσε ότι αναμένονται μέγιστες θερμοκρασίες 37°C, ενώ την Παρασκευή ο υδράργυρος θα μπορούσε να αγγίξει τους 39°C.

Στο Βέλγιο, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται υπό πορτοκαλί συναγερμό με μέγιστες θερμοκρασίες 37°C να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Μετά τη συνεδρίασή της την Τρίτη, η Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων του Βελγίου ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί τη «φάση συναγερμού του εθνικού σχεδίου για το όζον και τη ζέστη» για δεύτερη μόλις φορά. Η πρώτη περίπτωση ήταν τον Αύγουστο του 2020, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα εθνικά μέτρα, πέραν της ευαισθητοποίησης και της έκκλησης για ιδιαίτερη φροντίδα προς τους ηλικιωμένους και τα παιδιά.

Ο καύσωνας θα επεκταθεί επίσης στην ανατολική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, με προειδοποιήσεις για έντονη ζέστη να εκδίδονται για χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία για αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια του Μαΐου, η Ευρώπη πέρασε από θερμοκρασίες χαμηλότερες από τον μέσο όρο σε καύσωνα. Η γρήγορη μετάβαση αφήνει ελάχιστο χρόνο στο ανθρώπινο σώμα να προσαρμοστεί

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο - αλλά ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος, καθώς θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την κλιματική υπηρεσία Copernicus.

Αυτό προκαλεί αυξημένους θερινούς καύσωνες, μεγαλύτερη πίεση στα αποθέματα νερού της Ευρώπης και πιο έντονες δασικές πυρκαγιές. Πέρυσι, περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια κάηκαν σε όλη την Ευρώπη - επίπεδο ρεκόρ - με την Ισπανία να έχει πληγεί ιδιαίτερα.

Πηγή: skai.gr

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