Πηυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Μεταμόρφωση

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, στην οδό Σωκράτους, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, ξέσπασε την Τετάρτη το απόγευμα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.



Πηγή: skai.gr

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