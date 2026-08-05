Πηυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Μεταμόρφωση

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, στην οδό Σωκράτους, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, ξέσπασε την Τετάρτη το απόγευμα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Πηγή: skai.gr
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