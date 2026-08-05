Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πηυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Μεταμόρφωση

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πυροσβεστικό

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, στην οδό Σωκράτους, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, ξέσπασε την Τετάρτη το απόγευμα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά Μεταμόρφωση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο