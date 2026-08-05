Ιράν: Καμία συνομιλία με τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες - Δεν αρκεί η επιτροφή στις δεσμεύσεις για το Ορμούζ

Η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ αποτελεί προϋπόθεση, αλλά δεν αρκεί για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Παράλληλα, διέψευσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες ημέρες.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τις νέες ρυθμίσεις στο Στενό του Ορμούζ βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.

Σε νεότερη δήλωση ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαρίμπαμπαντι, ανέφερε, ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κατ' αρχήν συμφωνία σχεδόν για όλα τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του χάρτη των θαλάσσιων διαδρόμων εισόδου και εξόδου, καθώς και των τεχνικών και επιχειρησιακών λεπτομερειών, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται πλέον ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή τους.

Ο Γκαρίμπαμπαντι τόνισε ότι η συμφωνία αφορά αποκλειστικά το Ιράν και το Ομάν, προσθέτοντας ότι «δεν αναγνωρίζουμε δικαίωμα παρέμβασης σε καμία άλλη χώρα».

Πρόσθεσε ακόμη ότι το νέο σύστημα διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ θα διαφέρει από το καθεστώς που ίσχυε τα τελευταία 60 χρόνια, καθώς έχει σχεδιαστεί με βάση τις νέες συνθήκες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον η συμφωνία τεθεί σε εφαρμογή, θα κλείσουν τόσο η βόρεια διαδρομή κοντά στο νησί Λαράκ όσο και η νότια διαδρομή στα εσωτερικά ύδατα του Ομάν, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί προσωρινά. Στη θέση τους θα τεθεί σε λειτουργία νέα θαλάσσια διαδρομή για τη διέλευση των πλοίων.



Πηγή: skai.gr

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