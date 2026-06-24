Η Δανία θα κηρυχθεί την Παρασκευή, σχεδόν στο σύνολό της, σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο επίπεδο προειδοποίησης, καθώς θα πληγεί επίσης από τον καύσωνα που σαρώνει τη δυτική Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα το μετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας (DMI).

Αυτός ο συναγερμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τρία νησιά της σκανδιναβικής χώρας, θα διαρκέσει έως την Κυριακή το βράδυ.

Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, οι θερμοκρασίες, που σήμερα κυμαίνονταν μεταξύ 23 και 28 βαθμών Κελσίου νωρίς το απόγευμα τοπική ώρα, μπορεί να σκαρφαλώσουν στους 35 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Και σαν να μην έφθανε αυτό, η ζέστη θα συνοδεύεται επίσης από έναν πολύ υγρό αέρα, γεγονός που θα κάνει την αίσθηση του βάρους ακόμα πιο δύσκολη για να την αντέξει κανείς», γράφει το DMI σε ένα δελτίο Τύπου.

Το Φεστιβάλ μέταλ μουσικής Copenhell, που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη από την Τετάρτη έως το Σάββατο, συνέστησε στους μουσικόφιλους που θα το παρακολουθήσουν να ενυδατώνονται επαρκώς.

«Αυτός ο ζεστός καιρός σημαίνει πως όλοι, ναι, εσύ επίσης, με το μπουφάν σου και τα πολύ μακριά μαλλιά, πρέπει να θυμάστε να πίνετε πολύ νερό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ», έγραψαν οι διοργανωτές στο Facebook.

Λίγο βορειότερα, η σουηδική μετεωρολογική υπηρεσία SMHI εξέδωσε κίτρινο συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες, ένα χαμηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, για την Παρασκευή και το Σάββατο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να φθάσουν τουλάχιστον τους 30 βαθμούς Κελσίου τις δύο αυτές ημέρες στις νότιες περιοχές και οι αρχές προειδοποιούν τις ευάλωτες ομάδες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.

Εντούτοις, το ινστιτούτο δεν κάνει λόγο για κύμα καύσωνα που προϋποθέτει πέντε συναπτές ημέρες με τον υδράργυρο άνω των 25 βαθμών Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

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