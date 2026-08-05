Η πολυαναμενόμενη άφιξη του Δημήτρη Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη είναι γεγονός.

Λίγο μετά τις 19:30 Έλληνας διεθνής αφίχθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, βάζοντας και επίσημα τέλος στο μακροσκελές σίριαλ με την Άουγκσμπουργκ.

Ο 30χρονος αριστερός μπακ επιστρέφει, μετά από 5,5 χρόνια στον Δικέφαλο και αποτελεί τον παίχτη που έψαχνε ο Αλέσιο Λίσι προκειμένου να ενισχύσει την αριστερή του πλευρά, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Μάλιστα, αναμένεται να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα, για να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέgραψε με τη φανέλα της 'Αουγκσμπουργκ 27 εμφανίσεις, σημειώνοντας 2 γκολ και 5 ασίστ Bundesliga.

Πλούσιο ήταν και το πέρασμα του από την Νόριτς (2021-2024), αφού σε 114 εμφανίσεις με τα «καναρίνια» κατέγραψε επτά ασίστ.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο που διένυσε στον ΠΑΟΚ κατέγραψε 78 εμφανίσεις, με 2 γκολ και 10 ασίστ, ενώ κατέκτησε το νταμπλ της περιόδου 2018–19.

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